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護理師新婚6個月慘死！　玩高空滑索突斷繩墜湖

▲▼新婚女玩高空遊戲　繩索斷裂墜湖慘死影像曝光！。（圖／翻攝自微博）

▲護理師穿古裝體驗高空遊戲，卻因繩索斷裂慘死。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

河南26歲李姓女子日前在萬泉湖風景區內玩高空滑索，卻不幸墜湖慘死，家屬19日控訴死因疑似為景區滑索鋼絲斷裂，而且當時景區其實是暫停營業的，為何仍開放高空滑索；然而景區負責人和他們溝通責任劃分問題時，連事故原因都未告知，雙方堅持下到目前仍沒有協商出結果。

李女16日在萬泉湖與其他朋友一起體驗景區內高空滑索「飛度威亞」，該遊戲因為能穿上古裝體驗在空中輕盈擺盪的仙氣與俠氣，因此吸引許多網紅挑戰，李女也跟風來到景區體驗。滑索滑到中途時，李女的繩索卻突然應聲斷裂，當場從高空中墜湖，讓仍安全懸吊在上空的朋友嚇傻，儘管之後搜救人員將李女救上岸，但已經過了3個小時，她早已溺水身亡。

李女家屬19日控訴，身為河南濮陽人的李女是一名護理師，今年4月才剛結婚，卻沒想到會因景區繩索斷裂而葬送性命。家屬表示他們收到消息後連夜趕到當地，但景區負責人卻避而不見，始終不願意正面答覆他們的疑問，他們質疑景區保護措施不完善，當時只有2名售票工作人員，連救生衣或救生員都沒有，之後甚至發現其實李女遊玩當天，景區因為洪災影響是處於「閉園停業」的狀態，不懂為何要在停業期間開放高空滑索項目，讓遊客身上只綁著一條鋼絲繩。

據了解，當地警方調查後目前僅表示排除他殺，並由政府人員安撫家屬情緒；然而家屬痛批景區負責人即便事後出面，仍不願告知事故原因，以及當天為何要讓遊客進場，在加上救援行動緩慢導致李女失去最後生機、事後處理散漫等，都讓家屬相當憤怒，雙方至今仍沒有協商結果。

事實上近年大陸高空滑索盛行，去年也才剛發生過相同慘案，重慶市萬盛奧陶紀公園一名女工作人員於2020年9月18日，搭乘園區4號「高空速滑」索道拍攝宣傳影片，到站時卻意外卡在繩索上，等到其他工作人員趕往救援時，她疑似體力不支從距離地面約30公尺高的索道上墜落，送醫後不治身亡。

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