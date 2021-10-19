2小學童課金手遊騙嬤「考試用」　花光爸爸87萬死亡賠償

記者黃翊婷／綜合報導

河南省駐馬店市王姓婦人的手機近日突然多出20多萬人民幣（約新台幣87萬元）消費，家人報案追查，發現是兩名孫子謊稱考試需要，騙奶奶進行人臉辨識去儲值遊戲帳號，結果把父親車禍死亡留下來的賠償金通通花光。

王婦接受《都市報道》採訪，一邊哭一邊說，兩名孫子一個11歲、一個10歲，都還是就讀小學的年紀，他們的父親在2019年因為車禍去世，留下20多萬人民幣的死亡賠償金，沒想到卻在一夕之間被花光，「都是我兩個孫子儲值到遊戲裡面，這幾天我都想死了。」

▲孫子們坦承把錢都花在遊戲上，讓奶奶十分難過。（圖／翻攝自微博／都市報道）

王婦女兒進一步解釋，大嫂在小孩1歲多的時後就走了，哥哥一個人養兩個孩子，卻遇上車禍離世，官司打了2年多才在7月拿到賠償金，結果某一天她發現媽媽的手機有異常消費紀錄，報案追查，最後竟然查到兩個孩子身上。

事情曝光之後，兩個孩子也承認把錢拿去玩手機遊戲，他們用奶奶的個資綁定遊戲，再騙奶奶「考試需要讓她進行人臉辨識」，成功儲值，還另外購買其他遊戲帳號。

遊戲業者和電商平台得知這個消息，表示會幫忙申請退款，將儲值在帳號內的錢退回。其他網友也紛紛留言表示，「為什麼看著看著拳頭就硬了」、「小孩的自控能力、分辨能力很差，對錢也沒什麼概念，還是需要家長引導」、「很多時候未成年人玩遊戲出事，家長就把矛頭指向遊戲公司，但實際況真的不是遊戲公司的問題」。

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