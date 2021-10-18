10天課金21萬元　14歲男玩手遊3個月花光罹癌爸「35萬救命錢」

▲家人領錢發現帳戶裡錢被領光。（圖／翻攝自微博／小莉幫忙）

記者李振慧／綜合報導

河南鄭州一名14歲少年沉迷手遊，竟然在10天內課金人民幣5萬元（約台幣21萬元），3個月一共課金人民幣8萬多元（約台幣35萬元），導致罹癌的父親化療要用錢時，發現戶頭居然只剩3毛6，最後不得不去借錢才能治病。

當地電視台報導，14歲少年康康為了玩「球球大作戰」手遊拼命課金，8月花費4萬多元，9月份花了1萬8，10月份則花了2萬，共計約8萬多元。母親傷心表示，康康在少林寺上學，家人擔心他吃不飽，才特別幫他綁定銀行卡，沒想到他每次領錢銀行都沒有發送通知，近來家裡急需用錢時，意外發現帳戶裡只剩3毛6。

表哥方男表示，康康的父親因為罹癌，前後治療費已經花了10幾萬元，如今發現帳戶沒錢結果又氣到住院。康康表示，媽媽因為怕他擔心，所以事先沒讓他知道爸爸生病的事，如今也很後悔。

新聞播出後引發外界關注，遊戲公司後來回應，已申請82,441元人道主義補償金，將會把康康所課金的錢全部返回給這個困難家庭。消息傳出許多網友紛紛批評少年，「爸爸的救命錢，這熊孩子」、「父親都這樣了怎麼還這麼不懂事」、「遊戲公司很棒了，14歲的熊孩子真是沒救了」。