老婆出差傳訊「寶貝，我在616」秒收回　人夫崩潰：要問還是沉默

▲老婆傳錯訊息秒收回，他及時點開發現綠炸真相。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名人夫在爆料公社App發文，他日前在滑手機的時間，突然收到出差的老婆傳訊息，原本以為是老婆關心家裡狀況，沒想到內容卻讓他當場「綠炸」，讓他難過說「不知道我要怎麼辦，等她出差回來時，要問還是沉默」。

原PO在爆料公社App表示，老婆出差的第二天，發了一條訊息給他，由於他剛好在滑手機，加上又是老婆的訊息，他立刻就點開來看，沒想到發來的訊息是「寶貝，我在616等你」，在他被內容震撼，還沒有回過神時，老婆就立刻收回訊息，並再次傳訊說「老公，孩子在家乖嗎」。

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由於當下不知道該怎麼回答，他就先回覆「孩子都很好的，妳剛發了什麼過來，怎麼一下子又回收了，我沒有看清楚」，結果老婆秒回「沒什麼，發錯的，我等下要出去開會，先不說了」。他痛苦說「老婆可能出軌，不知道我要怎麼辦，等她出差回來時，要問還是沉默」。

其他網友看了文章後表示，「直接找人搜集出軌證據啊，告上法院讓她賠償，而且離婚淨身出戶」、「很難查證，除非過一下你打到櫃檯轉616」、「她是在616會議室等開會啦」、「以後可能要經常檢查，看弟弟上面有沒有長花」、「好笑唉，你還忍喔，真是好男人啊」。

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