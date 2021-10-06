老公半夜失蹤　孕妻開房門驚見「他裸身交纏乾弟」崩潰逃家

▲人妻打開房門驚見老公與乾弟弟全裸纏綿。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳美依／綜合報導

馬來西亞一名人妻和先生透過交往軟體認識，交往1個月閃婚，並在半年後有了愛的結晶，2人正處於感情「蜜月期」。未料丈夫的「乾弟弟」前來借宿那晚，她卻意外撞見老公和對方全裸躺在床上，從事親密行為，當場情緒崩潰，逃出家門。

《中國報》報導，雖然人妻當時也覺得男方太快求婚，但在結束一段失敗的戀情後，已經改變感情觀，認為找到條件合適對象，婚後再慢慢認識彼此也無妨。

人妻搬入老公家時，發現一間特別的客房，專門收納不屬於丈夫的男性衣物和日常用品。老公被追問後表示，那是「乾弟弟」專用的房間，對方是空服員，很少待在國內，僅偶爾來家裡借宿，而她聽完這個回答後，也沒有想太多。

有一天，這位乾弟弟前來借宿，與丈夫開心暢聊直到深夜。人妻很早就寢，半夜醒來卻發現身邊空無一人，於是下床查看，但在客廳、浴室遍尋不著丈夫身影，才決定詢問乾弟弟，未料一打開房門，卻看見丈夫正與對方激情纏綿。

人妻當場嚇壞了，顧不得肚子裡的寶寶，立刻奔逃跳上汽車駛離，儘管丈夫在身後追趕，卻已經無法挽回。幾天後，她為此求助法律顧問，而對方指出，不論男方是雙性戀或同性戀，夫妻倆都應盡早接受婚姻諮詢。

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