太魯閣事故64％罹難者搭站票！台鐵：正評估疫後「東線開賣站票」

▲疫情期間普悠瑪、太魯閣暫停販售站票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，交通部台鐵局配合指揮中心要求，暫停販售站票，此外，今年4月發生的太魯閣事故中，49名罹難者有64％就是購買站票搭車，令外界質疑台鐵站票安全性。台鐵局長杜微表示，台鐵內部持續評估調整售票方式，未來疫情趨緩或結束後，評估是否需按照運能需求再度開賣站票。

立法院交通委員會今日邀請運安會主委楊宏智、台鐵局長杜微等人列席報告，杜微表示，過去開賣站票是考慮到運能不足的問題，解決辦法包括新車加大編組、增加開行列次等，近期受到疫情影響，台鐵也已暫時停售站票。

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杜微表示，即將到來的雙十連假運能仍足夠，不需站票輔助，至於未來疫情更趨緩或結束後，台鐵將按照運能需求，調整售票方式，評估是否重新開賣東部幹線列車的站票。

▲台鐵局長杜微。（圖／記者屠惠剛攝）

今年4月2日發生台鐵太魯閣出軌事故，意外導致49人不幸罹難，根據國家運輸安全委員會報告指出，49人中有30人是購買站票搭車，等於死亡旅客中高達64％為站在車廂內。

事故發生後，外界質疑台鐵站票安全性，運安會主委楊宏智日前也坦言，該次事故「死亡站票比例很高」，運安會鐵道調查小組組長林沛達建議，台鐵應重新擬動站票策略，如高鐵將自由座車廂設於列車尾端。