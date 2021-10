愛「偷吃」原因找到了！英研究：「睪固酮」愈高愈容易出軌

▲英國最新研究發現,睪固酮多寡是影響出軌與否的關鍵。(示意圖/取自免費圖庫Pakutaso)

實習記者黃品臻/綜合報導

許多人往往會將「出軌」歸咎於人品因素,但英國最新一項研究指出,從生物學的角度來看,睪固酮(Testosterone)的多寡是影響「出軌」的關鍵,男性的睪固酮激素越高,越有可能同時擁有多個性伴侶,女性則相反,睪固酮激素越高的女性,越會對伴侶忠誠。

據英國媒體《太陽報》(The Sun)報導,這是一篇發表在《性研究期刊》(Journal of Sex Research)的最新研究,團隊採集了4000名成年民眾的唾液樣本並進行測量,同時使用問卷調查受測者的「性經驗史」。

研究發現,睪固酮激素較高的男性更容易在同時間擁有多位性伴侶,而對於女性來說,情況正好相反,擁有較高睪固酮激素的女性,對待伴侶就會越忠誠。報導提到,這是第一次詳細地了解到激素會如何影響男女在性事上呈現出的不同行為。

來自倫敦衛生與熱帶醫學院(London School of Hygiene and Tropical Medicine)、倫敦大學學院(University College London)、曼徹斯特大學(The University of Manchester)與英國國家社會研究中心(National Centre for Social Research)的研究作者們認為,研究結果有助於解決睪固酮激素在女性性行為中作用不足的狀況。

報導也指出,男性睪固酮較高時,會出現「粉刺激增」、「血壓不穩」、「體毛異常增生或脫落」、「情緒起伏較大」、「精子數量減少」、「睡眠呼吸中止症(Sleep apnea)」、「男性女乳症(Gynecomastia)」七大狀況。