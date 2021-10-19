提建言遭柯文哲捶桌喝斥　柯營幕僚：他變了

▲民眾黨幕僚Grace受訪直言，柯文哲已經變了。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲被爆出，在內部會議震怒捶桌，讓柯營各勢力的爭執再度檯面化。對此，曾任民眾黨不分區立委提名人、以及柯文哲社群總監的Grace直言，「現在的柯文哲到底是什麼樣的狀態？他自己要去思考清楚」，他的思想、理念已經改變。

Grace表示，當天那場會議蠻和平的，情緒失控的部分恐怕就柯文哲一個人，也不知道他為什麼失控，「不過，說實話，市長有說有什麼意見就直接講，會包容，其實我是對著別人講兩句，不知道為什麼他要拍桌」。

針對報導稱有側翼、網軍攻擊自家人，Grace說，恐怕是黨工、幕僚累積很久，才會講出來，「有人說這是放話之類，但這樣的意見，柯文哲應該要思考讓黨工、立委或是為民眾黨付出的人，都可以有個正向的環境，這才是公平」。

Grace說，民眾黨應該要是新政治、要有個比較清新的治理方式，「我跟國民黨、民進黨等各政黨都有接觸，要懂得治理、組織，才有能力治理國家」她表示，一間公司的經營管理，內部文化很重要，還有讓同仁安心、放心工作很重要。

「再來，你心裡想的、說的，要跟做的一致，不然這黨怎麼走？支持者要用什麼想法去支持你？」Grace說，若有好人選、中道力量，一定還是有人願意支持這樣的人，至於支持這樣的人是否等於支持民眾黨，那是個問號。

媒體追問，是否覺得柯文哲變了？Grace說，柯文哲長相沒變、身高不會變，但我記得以前他有很多柯語錄，以前我在用他的line@時，也有建立柯語錄在做機器人對話，「其實是紅一波、很正面」。

Grace表示，現在的政治缺乏正面力量，而不是政治口水，不然就跟所有人都一樣，他有沒有變？我覺得當他捶桌子、筆蓋都能飛出去的時候，「他恐怕有點不知道自己是怎樣的狀態，所以做了那動作」，就像會飛的蟑螂一樣，什麼都飛了，這很奇怪。

Grace直言，對支持者來說，也不知道現在是在幹什麼，「現在的柯文哲到底是什麼樣的狀態？他自己要去思考清楚，人的外表不會變，且年紀這麼大了，那他什麼變了？我覺得思想、理念的改變」。