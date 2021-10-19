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吉林一重刑犯翻牆越獄　警方發通報徵線索稱「此人極度危險」

▲吉林一名外籍重刑犯朱賢健翻牆越獄脫逃。（圖／翻攝上游新聞）

▲吉林一名外籍重刑犯朱賢健翻牆越獄脫逃。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸吉林昨（18）日傳出一名外籍重刑犯朱賢健翻牆越獄脫逃，警方隨即出動追捕並透過微博等社群呼籲民眾提供線索。當地警方發出的《協查通報》稱，轄區內平房區、空房子、樓道，可容人的地方，有衣物、食品丟失的馬上上報，「千萬注意，發現了別激怒他，極度危險。」

▲吉林一名外籍重刑犯朱賢健翻牆越獄脫逃。（圖／翻攝上游新聞）

▲朱賢健犯3罪併罰，判有期徒刑11年3個月，期間獲減刑1年2個月。（圖／翻攝上游新聞）

《上游新聞》報導，中國裁判文書網顯示，2014年，朱賢健犯偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪，數罪併罰，被判有期徒刑十一年三個月，並處罰金人民幣16000元，驅逐出境。朱賢健在服刑期間曾於2017年和2020年兩次獲得減刑共一年兩個月，將於2023年8月21日獲得釋放。

警方《協查通報》顯示，2021年10月18日18時許，吉林監獄罪犯朱賢健利用收工時間，通過攀爬AB門雨棚翻至監牆，強行進行脫逃，請貴單位立即協查布控。

通報指出，朱賢健，男，外籍，1982年10月13日出生，身高160cm，主要特徵為單眼皮，瓜子臉，小眼睛。通報備註，該人無戶口信息，請接到協查通知後，組織相關警力迅速進行布控，對提供線索，直接抓獲犯罪嫌疑人的單位和個人酌情給予獎勵。

據了解，吉林監獄為是吉林省五大重刑犯監獄之一，位於吉林省吉林市軍民路100號，吉林監獄佔地25萬平方公尺。監獄始建於1907年，已擁有百年歷史，並於1984年遷至新址。

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