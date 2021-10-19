這不是Deepfake換臉！　體壇明星「轉戰AV界」成收入第一高男優

▲茂坦（左）和洛伏聶拉（右）都是足球員傳戰AV界的例子。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

許多人在人生規劃的初衷裡都沒有將上A片明星列入其中，甚至有許多公眾人物現今已深受深偽技術（Deepfake）之害，被迫成為A片主角讓他人賺取暴利，不過在英國就有足球明星因為一場人生重大轉折，而選擇轉戰成人影片界，還藉此名利雙收，成為英國收入最高的男優。

《每日星報》報導，不論在英美或歐洲，即使大家都有強大的性與A片需求，卻仍對AV男、女優多持負面看法，也不認為這能當作一個正當職業，不過在以下兩個例子中，卻成為了別人的人生出路。

曾是足球界一顆崛起的閃亮新星

茂坦（Danny Mountain）年幼時曾經是英國南安普頓（Southampton）一名才華洋溢的球員，他12歲時一天正在足球場上和其他球員練球，當天卻有大人物坐在場邊。拿下世界盃冠軍的足球員鮑爾（Alan Ball）和同行友人觀看練球後，和茂坦的爸爸說，「這個國家每隔10到15年，都會有一個出眾的天才，我相信你的兒子很可能就是那個天才。」

然而成為足球明星的夢想在茂坦16歲那年就被打碎了，他在場上被人撲倒時膝蓋嚴重受傷，從此與巔峰之路無緣。在那之後，他成了一名木工。

直到後來跟茂坦約會的女友，在拒絕了成人片試鏡的邀約後，把這個機會轉介給茂坦，19歲的他人生才又出現另一重大轉折。他起初告訴媽媽要去拍A片時，媽媽的反應就和其他人一樣，但當她看到他搭飛機到處跑，看起來很享受其中後，也替他感到開心；「我老爸就是一個大男孩，當我跟他說的時候，他回答我『幹得好啊兒子』！」

薪水與快樂不成正比

另一名轉戰AV界的足球元是義大利的洛伏聶拉（Davide Iovinella），他最初是因為不滿意自己的薪資報酬，才決定需要做個改變，好賺更多的錢過更好的生活。

與茂坦不一樣的是，成人影星算是洛伏聶拉的人生夢想，他在24歲那年毅然決然放棄踢球，決定秀出自己的「球」，試鏡通過之後，他很快就成為備受矚目的新人，之後他又飛到匈牙利的布達佩斯進修，在那裡得到了他的藝名蒙大拿（Davide Montana）。

說到生涯轉折，洛伏聶拉回應眾人的羨慕，「這不是和你的伴侶躺在床上就好，所以你得努力工作，還要有穩定的表現。」