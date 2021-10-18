小玉「變臉謎片」超好賺！　共犯幫看A片月薪10萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊18日宣布破獲擁有141萬網友訂閱的YouTuber網紅小玉（本名朱玉宸）、笑笑、另名莊姓男子涉嫌從去年7月起接受網友匯款客製化台灣知名女網紅、模特、政治人物變臉A片、包含立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、及女網紅奎丁、龍龍、白癡公主、蕾菈等人都淪為變臉A片女主角。

▲幫小玉看A片選擇素材的莊姓男子（22歲）月薪高達10萬元讓警方瞠目結舌。（圖／記者張君豪翻攝）

小玉販售變臉A片短短一年獲利逾新台幣1千萬元，期間還添購高檔賓士休旅車、期間接受媒體訪問還說謊「學習玩美股、加上之前拍片獲利、總收入超過1千5百萬元」

▲網紅笑笑、小玉都在刑事局這波肅清變臉A片行動中落網。（圖／翻攝自笑笑Instagram、記者張君豪翻攝）

據瞭解網紅小玉雖然在YouTube平台擁有140萬網友訂閱，但因去年4月網購母乳是喝，在影片聲稱「新鮮現榨、我喝媽媽人奶、用母奶做珍珠奶茶」並對母乳味道、顏色開玩笑引發網友撻伐；雖然事後發表道歉影片，但之後就停止上傳影片。

但小玉今年4月公開接受媒體訪問，聲稱玩股票加上平台影音獲利超過1千5百萬，並在調適身心等待復出拍片，但檢警18日行動無異戳破小玉誇稱「網紅上流社會」說法。

▲警方查扣網紅小玉販售換臉A片所得購置的賓士GLC-300高檔休旅車。（圖／記者張君豪攝）

至於小玉販售上百名知名女被害人的變臉A片有多賺？根據警方調查，小玉從去年7月開始透過通訊群組經營，並從大陸花數萬元購買deepface軟體後摸索技術，到後期工作室全力經營變臉A片，小玉甚至忙到分身乏術，需要招攬莊姓男子幫忙挑選日本AV影片素材。

莊男的工作則是根據網友票選的女星，或是客戶下訂的客製化變臉女主角身材膚色髮型三圍，挑選身材膚色髮型較為類似的AV女優影片當變臉素材，方便小玉後製使用，莊男在工作室就使每天根據上述條件「看A片」選擇適合素材，落網時供稱小玉以每個月10萬元月薪聘他幫忙看片，讓檢警驚呼這應是史上最爽的高薪工作。

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