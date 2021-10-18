　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小玉「變臉謎片」超好賺！　共犯幫看A片月薪10萬

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊18日宣布破獲擁有141萬網友訂閱的YouTuber網紅小玉（本名朱玉宸）、笑笑、另名莊姓男子涉嫌從去年7月起接受網友匯款客製化台灣知名女網紅、模特、政治人物變臉A片、包含立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、及女網紅奎丁、龍龍、白癡公主、蕾菈等人都淪為變臉A片女主角。

▲幫小玉看A片選擇素材的莊姓男子（22歲）月薪高達10萬元讓警方瞠目結舌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲幫小玉看A片選擇素材的莊姓男子（22歲）月薪高達10萬元讓警方瞠目結舌。（圖／記者張君豪翻攝）

小玉販售變臉A片短短一年獲利逾新台幣1千萬元，期間還添購高檔賓士休旅車、期間接受媒體訪問還說謊「學習玩美股、加上之前拍片獲利、總收入超過1千5百萬元」

▲笑笑、小玉。（圖／翻攝自笑笑Instagram、記者張君豪翻攝）

▲網紅笑笑、小玉都在刑事局這波肅清變臉A片行動中落網。（圖／翻攝自笑笑Instagram、記者張君豪翻攝）

據瞭解網紅小玉雖然在YouTube平台擁有140萬網友訂閱，但因去年4月網購母乳是喝，在影片聲稱「新鮮現榨、我喝媽媽人奶、用母奶做珍珠奶茶」並對母乳味道、顏色開玩笑引發網友撻伐；雖然事後發表道歉影片，但之後就停止上傳影片。

但小玉今年4月公開接受媒體訪問，聲稱玩股票加上平台影音獲利超過1千5百萬，並在調適身心等待復出拍片，但檢警18日行動無異戳破小玉誇稱「網紅上流社會」說法。

▲警方查扣網紅小玉販售換臉A片所得458萬餘元贓款及所購置賓士GLC高檔休旅車。（圖／記者張君豪攝）

▲警方查扣網紅小玉販售換臉A片所得購置的賓士GLC-300高檔休旅車。（圖／記者張君豪攝）

至於小玉販售上百名知名女被害人的變臉A片有多賺？根據警方調查，小玉從去年7月開始透過通訊群組經營，並從大陸花數萬元購買deepface軟體後摸索技術，到後期工作室全力經營變臉A片，小玉甚至忙到分身乏術，需要招攬莊姓男子幫忙挑選日本AV影片素材。

莊男的工作則是根據網友票選的女星，或是客戶下訂的客製化變臉女主角身材膚色髮型三圍，挑選身材膚色髮型較為類似的AV女優影片當變臉素材，方便小玉後製使用，莊男在工作室就使每天根據上述條件「看A片」選擇適合素材，落網時供稱小玉以每個月10萬元月薪聘他幫忙看片，讓檢警驚呼這應是史上最爽的高薪工作。

【其他新聞】

推特驚見2交警下崗「口愛」　臂章號碼查出是他…警政署回應了

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
醫曝「胃癌7危險因子」　你踩中了幾個？
鄧佳華嘲小玉「我比他好多了」　慘被虧爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆男爬牆回家「6樓墜下」　頭著地倒臥血泊…送醫不治

停好機車忘了拔鑰匙遭竊賊騎走　金山警不到1小時火速破案

小玉知道警察有天會來　群組會員：說真的，我們這群都還算是紳士

快訊／小玉籌不出50萬交保金！降為30萬　交保畫面曝光

快訊／基隆男民宅6F頂墜下　頭著地「腦漿溢出」送醫不治

快訊／小玉走出新北檢了！涉賣變臉A片50萬交保　推眼鏡快步離開

小玉「變臉謎片」超好賺！　共犯幫看A片月薪10萬

嚴辦速辦「綠能蟑螂」　檢察機關與綠能企業聯繫座談會台南登場　

小玉變臉片賺千萬刑期僅3年　女權團體吼：速修法保護女性

台灣首例deepfake換臉技術犯罪！ 「無法律規範」檢警籲修法

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

黃金獵犬成全台首隻妥瑞症輔助犬 工作「淡定瞥眼」能救病發患者！

基隆男爬牆回家「6樓墜下」　頭著地倒臥血泊…送醫不治

停好機車忘了拔鑰匙遭竊賊騎走　金山警不到1小時火速破案

小玉知道警察有天會來　群組會員：說真的，我們這群都還算是紳士

快訊／小玉籌不出50萬交保金！降為30萬　交保畫面曝光

快訊／基隆男民宅6F頂墜下　頭著地「腦漿溢出」送醫不治

快訊／小玉走出新北檢了！涉賣變臉A片50萬交保　推眼鏡快步離開

小玉「變臉謎片」超好賺！　共犯幫看A片月薪10萬

嚴辦速辦「綠能蟑螂」　檢察機關與綠能企業聯繫座談會台南登場　

小玉變臉片賺千萬刑期僅3年　女權團體吼：速修法保護女性

台灣首例deepfake換臉技術犯罪！ 「無法律規範」檢警籲修法

《英雄聯盟》D組Final　神秘數字3-3瀰漫…首次「四方加賽」登場

傳北京試射「極音速飛彈」　美防長冷回：這只會提高區域的緊張

陳柏惟高中同學大戰！他力挺3Q澄清：別因年少過節就推論是爛人

AirPods 3問世！續航30小時、售價5990元起　10月26日台灣上市

新北原生種山藥冠軍誕生　農業局推全運金牌山藥

六塊肌猛男「狂嗑雞胸肉」　不到一個月險把腎毀了

馬拉拉發表公開信　要求塔利班「讓阿富汗女孩上學」

日本疫情離奇趨緩！在地人驚呆　專家揭爆炸時間點

鋼鐵人管理層更換風波　球團：吳同喬無權對外代表公司

基隆男爬牆回家「6樓墜下」　頭著地倒臥血泊…送醫不治

媽媽玩VR恐怖片抱狗壯膽把屁股當頭猛蹭...毛孩眼神死

社會熱門新聞

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

城中城防火門全被拆　濃煙狂竄狠奪46命

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

桃園15歲女「體育課突休克」亡　曾接種BNT

基隆男6F頂墜下爆頭　送醫不治

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

涉賣變臉A片50萬交保　小玉走出新北檢

deepfake換臉技術犯罪「無法律規範」

小玉變臉片超好賺　警呼過太爽

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

國道闖土坡切西瓜下交流道　瑪利歐神駕駛身分曝

親見虎豹潭9歲女兒遺體　母淚：她這麼可憐

合影鳴日號坐月台被嗆「想當亡美」　這下糗爆了

更多熱門

相關新聞

被小玉做成A片PTT檢討黃捷：洗韓導圖都沒被告

被小玉做成A片PTT檢討黃捷：洗韓導圖都沒被告

高雄市議員黃捷是YouTuber小玉（朱玉宸）「換臉謎片」的受害者之一，她在臉書上呼籲跟她一樣受害的網紅女孩，「我們一起勇敢一次，共同站出來提告」，也有許多女性的網紅、名人也在臉書留言表達力挺。但是在PTT八卦板上，卻出現大量檢討黃捷的聲浪。

涉賣變臉A片50萬交保　小玉走出新北檢

涉賣變臉A片50萬交保　小玉走出新北檢

解婕翎求換臉AV證據卻被開玩笑：望立法管制！

解婕翎求換臉AV證據卻被開玩笑：望立法管制！

親密片被外流…她又成小玉受害者！遭嗆：妳永遠在我D槽

親密片被外流…她又成小玉受害者！遭嗆：妳永遠在我D槽

小玉變臉片賺千萬刑期僅3年

小玉變臉片賺千萬刑期僅3年

關鍵字：

刑事局網紅小玉笑笑高薪變臉A片影音

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

蕾菈成換臉AV女主　飆罵小玉「噁男」：付錢都幫兇！

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

城中城防火門全被拆　濃煙狂竄狠奪46命

即／館長回應「小玉事件」：我也會告

醫曝「胃癌7危險因子」：愛吃宵夜也中鏢！

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

換臉A片她在封面！球球暴怒「送小玉2字」

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

好市多「每車一袋」！她驚問：這厲害嗎？

能被3星座愛上　代表你很優秀

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面