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快訊／虎豹潭主辦登記「登山嚮導業」　北市：無法認定百分百違法

記者袁茵／台北報導

「大方自然體驗」蘇姓嚮導16日率領31名家長、學生到新北市雙溪區虎豹潭遊玩，發生4死2失蹤的落水意外，引爆全台關注。台北市副市長黃珊珊18日表示，天大地方自然有限公司有登記「登山嚮導業」，所以赴山林的行為，「我們沒辦法說對方100％違法。」

關於虎豹潭意外，市府有無聯繫相關單位責任歸屬，以及查出哪些地方違規？黃珊珊18日於防疫記者會中回應，此案已在17日找出相關營業登記，包括外界報導與檢察官實際訊問來看，營業樣態不屬於短期補習班，因短期補習班必須有固定場址，也就是固定地方，但看起來該項活動非固定區域，所以應不適用短期補習班規定。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

黃珊珊提及，這間公司叫天大地方自然有限公司，營業項目是「登山響導業與休閒服務業」，在民國107年2月於新北市三重區登記，同年11月變更登記遷址到台北市；北市希望把相關營業樣態做儘速釐清，目前已知，若是一般商業行為，例如民間遊學公司、類似體驗社團攝影班等，也常常招募學員攝影、收費，這些商業行為沒違法問題，但要看前往的場域、做得事情再做事實認定。

黃珊珊表示，在商業行為部分，例如學校要辦畢業旅行，就要委託合理旅行社，同樣要辦類似水域、山域活動得符合相關規範，例如取得證照；且到山上或水域有所規範，例如登記水域遊憩活動業、溯溪證照、山域嚮導業等，不過因為該公司有登記登山嚮導業，所以去山林部分，「照此行為上來說，我們沒辦法說對方100％違法。」只是這次計畫若要溯溪，須由地方政府核備，但目前也沒看出要溯溪的活動，北市府正在釐清當中。

主管機關部分，黃珊珊指出，中央有法令規範，關於水域遊戲活動經營的相關活動規範，主管機關從中央分別對下來，應該屬於北市的觀傳局或體育局，不是商業處；但儘管中央有規範卻沒細則，所以可能是法律有缺漏，北市府要就營業樣態做釐清，待檢察官初步結果；北市目前會先盤點相關規範，例如釐清代辦業務、嚮導領隊資格等。

被問到此活動有無保險？黃珊珊說，商業處18日調查，該家公司與外界所稱的「涂大芳體驗自然文化公司」沒證據證明有實際關聯，此活動有開發票，上面名稱是「天大地方自然文化有限公司」，並有投保旅行平安險，但目前投保行程沒有溯溪。

針對北市救濟與協助項目，黃珊珊表示，已針對受難學生和同班同學成立關懷輔導，並協助後續殯葬事宜，由社會局提供慰問，比照遭遇重大災害提供北市急難救助金，後續會請法務局協同家長為未來的法律訴訟做準備，例如民事或國家賠償；業者部分也致函給地檢署，請地檢署先凍結財產。

台北市副市長蔡炳坤補充，今為事發後首日上學，內湖2所學校的校長已有對全校進行安心談話，個案任課老師也會舉辦輔導會議，由班導師進行團體心理輔導，並派教育局人員進場協助，希望讓影響降到最低。針對4名往生者，目前遺體已經回到北市二殯，所有相關規費全免，而2位未尋獲的家屬也啟動一案一社工服務。

另外，關於台北市議員游淑慧質疑，陽管處解說教育課長蕭淑碧與負責人涂淑芳關係「錯綜複雜」，黃珊珊回應，知道後已有做清查是否曾有合作，但只要和北市有合作，都會有合法登記，目前看到陽管處合作時間時，該公司已經解散，「這是比較有問題的。」但若是北市，都會做相關清查。

▲▼虎豹潭仍有2名女學生失蹤中，相關單位出動309人持續搜救。（圖／記者游宗樺攝，下同）

▲虎豹潭落水意外，相關單位出動309人持續搜救。（圖／記者游宗樺攝）

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