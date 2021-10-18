虎豹潭奪4死2失蹤！侯友宜下令「封鎖梳子壩」：全面檢討、改進

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日發生一起意外！「大自然體驗營」老師、學員、學生家長共31人前往該處，不料，其中6人(2大4小)遭洪水沖走，17日陸續尋獲2大2小的遺體，由於仍有2人失蹤，新北市長侯友宜18日下午二度現身前進指揮所，表示已封鎖該區域，將針對此事全面進行檢討。

▲新北市長侯友宜說明搜救進度，並表示事件發生後已立即封鎖梳子壩了。（圖／記者陳以昇攝）

事件發生後，相關單位水陸空全面進行搜救，17日上午清晨6時45分先是尋獲45歲鐘姓男子，8時45分尋獲9歲蔡姓女童，10時40分尋獲11歲劉姓男童，11時40分在六合橋下找到48歲陳姓家長，目前仍有8歲劉姓女童、15歲陳姓少女尚未被尋獲。

▲▼虎豹潭搜救畫面。（圖／記者陳以昇攝，下同）

侯友宜下午二度到前進指揮所說明搜救進度，針對外界質疑，梳子壩附近並無相關告示，也沒有「禁止跨越」的標語，新北市政府是否該對此負責，侯友宜回應，梳子壩是水資源管轄特定區域，主管機關應該要將安全做好，若他們不做市府就自己做。

另外，侯友宜也點出，梳子壩真正用途並非給人行走的，而是「攔沙壩」的概念，如今發生4死悲劇，因人命關天，事件發生後已「立即封鎖」該處，並要求轄區主管單位，就這件事情全面檢討、改進。