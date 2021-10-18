城中城大火燒出法規漏洞　時力盼「火神不再流淚」即刻填補

▲時代力量立委陳椒華召開「火神不再流淚：惡火燒出現行法規漏洞，即刻填補憾事不再發生」記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

高雄市城中城大樓發生火警，惡火也燒出現行法規漏洞，時代力量立委陳椒華18日表示，時代力量立法黨團將敦促行政機關，儘速盤點法規，填補制度漏洞，地方實際執行面上也應同步強化，並推動自治條例立法，讓中央跟地方都能即刻介入，避免憾事重演。

陳椒華18日上午偕同基隆市議員陳薇仲、彰化縣議員吳韋達、高雄市議員林于凱、時代力量台北黨部副執行長劉仕傑、時代力量台中黨部副執行長吳佩芸、陳椒華彰化服務處主任鄭宇焱等人，在立法院共同召開「火神不再流淚：惡火燒出現行法規漏洞，即刻填補憾事不再發生」記者會。

陳椒華指出，城中城大火後，總統蔡英文要求行政院、內政部，全面檢討建築管理、消防檢查、都更危老等制度問題，並針對荒廢老舊建築，建立必要社區管理系統，顯見此問題並非單純修正《公寓大廈管理條例》，強制設立管委會就可解決。

林于凱表示，內政部曾在1999年發布函釋，規定「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」對住宅、集合住宅類（Ｈ２類）之公安檢查申報，先從15層以上建築物實施，14層以下再視成效訂定時程，然而時至今日仍未公告實施的日出時間。

▲時代力量立委陳椒華。（圖／陳椒華辦公室提供）



林于凱認為，即便修法強制成立管委會，仍難填補公安漏洞，例如弱勢者仍無能力補足消防設備措施，因此針對經濟或社會弱勢者達一定比例之集合住宅，公權力有義務介入，由政府協助完善公安檢查及消防設備。



劉仕傑則提到，台北市長柯文哲下令對124棟老舊大樓進行消防安檢，但去年曾發生林森錢櫃火災前，消防安檢合格、隨即發生嚴重火災的情況，呼籲台北市政府應嚴肅看待，確實執行安檢。

劉仕傑也說，台北市6層以上大樓就要消防安檢，公安申報卻是11層，柯文哲也曾說11層以上新樓才要申報公安是漏洞，台北市政府應該進行可行性及必要性評估，研議是否6層以上大樓就應公安申報。



對此，陳椒華提出5大訴求，第一，明定轄內老舊及危及公共安全之建物，全面列管追蹤；第二，針對老舊及危及公共安全之建物，強制定期實施建築物公共安全檢查；第三，建立跨局處通報平台，讓建管單位、消防單位能夠有效橫向聯繫。

另外，還有第四，檢查結果危及安全者，除了罰款並限期改善外，必要時應由政府直接代為履行，並向義務人追繳相關費用；第五，經濟或社會弱勢者身分者居住超過一定比例之老舊及危及公共安全之建物，由地方政府編定預算執行公共安全檢查及購置設備。