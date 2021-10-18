鳳梨揭11月女嬰遭虐！嬤痛訴「孩子的腦像汽水」：打開全部跑出來

記者賴文萱、莊智勝／高雄報導

網紅「鳳梨」日前替高雄仁武刺青師好友彫博爆料，直指朋友的女兒才送到保母家第2天，就疑似遭虐、頭部受到重創，經送醫搶救後仍宣告死亡。今檢方解剖女嬰遺體，父親彫博也現身，指控保母說詞前後不一，至今仍未道歉，請求檢警「立刻收押」；女嬰的阿嬤也說，孫女到院時腦壓30多，就像搖過的汽水一樣，開刀醫師一打開頭蓋骨，「她的腦，全部跑出來了！」

▲刺青師彫博控訴11月大女兒遭保母虐死。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市仁武分局14日晚間接獲報案，蔡姓阿嬤控訴，11個月大的孫女送到53歲的蔡姓保母家托育，14日當天上午7點半送到，10點半就接到保母來電，直指孩子昏迷不醒，還問她「現在要怎麼辦？」事後孩子送到醫院搶救，但醫師卻發現女嬰頭部受到重創，經開刀4小時搶救後，仍因傷勢過於嚴重，於15日凌晨宣告不治死亡。

父親彫博控訴，事後保母說詞前後不一，一開始說是孩子自己跌倒，「但小孩自己跌倒，怎麼可能會死掉，而且我家孩子才11個月，根本還不會站；後來保母又改口，說是小孩喝完奶要求抱抱，她(保母)抱的時候摔倒，不小心手放掉摔到，我說摔到一次會這樣，她還跟我說摔到2次，為什麼2次，我就不懂啊？那時候我聽不下去，我就一巴掌給她！」

彫博指出，事發到現在，保母完全沒有道歉，當時尋找保母時，也是看她有社會局合格證照，還是特優保母，起初雙方接洽時，保母談吐都很正常，「結果現在出事了，她老公就說她車禍開過刀，動作遲緩、臉部會抽搐、有病，這樣還可以當保母？」彫博質疑，不知道蔡女的保母證照是怎麼發出來的，「前後說詞不一，到現在還沒有收押，我希望檢警可以立刻收押！」

女嬰的阿嬤也說，孫女送到醫院時已經瞳孔放大，心跳降到60幾，如果只是往後仰、輕輕摔不可能會這樣，「醫師說正常的孩子腦壓是5，我的孫女到院時腦壓30到35，就像汽水搖滿一樣，開刀醫師一打開腦蓋，她的腦全部都跑出來了！」

▼11月大的女嬰送到保母家中3小時，就頭部重創陷入昏迷。（圖／翻攝臉書）