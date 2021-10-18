被偷臉做A片！黃捷衝警局告小玉　親曝看到影片「滿滿噁心反胃」

記者賴文萱／高雄報導

警政署刑事警察局佈線追查，百萬訂閱的Yuotuber 小玉（朱玉宸）竟操盤製作換臉迷片販售牟利，多名知名女網紅、政治人物都受害，警方18日上午也將人逮捕。對此，受害者之一的高雄市議員黃捷下午已前往鳳山分局忠孝派出所報案並提告，她也親曝看到自己被惡搞的影片後，只有滿滿的噁心反胃。

▲黃捷的臉遭小玉用AI換臉賣A片後，立刻到警局報案完成提告。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷晚間表示，今天得知AI換臉賣A片的主謀是網紅小玉後，她立刻到警局報案完成提告，也親曝5月時，當她知道她的臉被拿去這樣使用，一開始覺得「惡搞影片應該蠻好笑的吧」但當她真的看到影片時，完全笑不出來，只有滿滿的噁心反胃，甚至起雞皮疙瘩、深陷恐懼。

「又不是妳真的去演。」、「夠正才會用妳的臉。」、「妳是瞧不起演A片的嗎？」、「小玉也太不挑了。」黃捷氣憤表示，不是真的去演，傷害和性暴力就不存在嗎？無論小玉的心態是好玩、惡搞還是單純想賺錢，這對受害者來說，就是真實的傷害、羞辱和踐踏。

黃捷指出，稍早有許多實況圈、網紅界受害者私訊她，包括解婕翎、蛋捲、小熊 Yuniko 、小葵 XiaoKui 、Sandy 珊迪 、瑀熙Yuci 、陸子玄Lois、大魚等，大家願意鼓起勇氣，一起站出來提告，用法律制裁小玉，也嚴正警告躲在電腦後觀看影片的人，「你們不是沒有責任，你們的訕笑、觀看，都是一次次的加害。」

▲百萬訂閱的Yuotuber 小玉操盤製作換臉迷片牟利，高雄市議員黃捷也是受害者。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃捷除了要求警方嚴加偵辦，也懇請社會大眾關注逐漸興起的AI犯罪，不要下載不要流傳這類影片，更要共同抵制這種低級的公眾人物，不能再養出第二個小玉 ，讓這種墮落的風氣繼續蔓延。

最重要的，她也呼籲立法院正視數位性暴力 的問題，進行修法，才有更有力的工具嚴懲惡狼，不希望下一個受害者出現！





奎丁去年曾發布影片「消費網紅藝人外流影片! 一系列名單大公開？」就有網友在PTT的Gossiping板上回文，「提告小玉的名單都準備好了」，說他根據奎丁去年影片，以及推特預覽影片，整理出詳細的肖像權受侵害的受害者名單。

其中YouTuber、藝人佔最大宗，另外還有政治人物、實況主、非本國籍藝人、網紅、主播，甚至連館長都曾被小玉合成。網友整理完整名單如下：

政治人物：

立委高嘉瑜

議員黃捷

市府副發言人黃瀞瑩

YouTuber：

笑笑（小玉搭檔）

滴妹

咪妃

球球

千千

本本

許瑜

奎丁

阿樂

蕾菈

關關

可凡

阿民

晨晨

品子

米砂

魚乾

媛媛

泥泥汝

艾瑞絲

陸子玄

金魚腦

閃亮亮

安啾咪

Skimmy

一隻阿圓

愛莉莎莎

白癡公主

理科太太

美麗妄娜

這群人木星

這群人茵聲

眾量級家寧

妙見神小茉（老高老婆）

電獺少女宇恩

盛夏微涼Ryo

那個女生KIKI

實況主：

小墨

小熊

小葵

大魚

老王

Mita

葉子

阿寧

月希

蛋捲

瑀熙

阿寧

蝴蝶兒

妮妮子

貝莉莓

喬喬兒

凱琪K7

桃園娜美

開水小姐

學長Abby

LNGLeggy

LNG李迅

LNG老王

Rami瑞咪

Sandykaka

藝人：

峮峮

粿粿

泱泱

溫妮

李優

梓梓

Albee

馬嘉伶

黑嘉嘉

蔡瑞雪

許藍方

鄭家純

張景嵐

解婕翎

鄧福如

柯佳嬿

黃喬歆

郭書瑤

蔡依林

周曉涵

梁凱莉

吳怡霈

曾之喬

陳意涵

夏語心

徐瑋吟

邵雨薇

苗可麗

唐綺陽

瑞瑪席丹

虎牙陳伊

愷樂（蝴蝶姐姐）

網紅：

青青

龍龍

林襄

祈錦钥

主播：

張齡予

非本國籍藝人：

伊織萌

柏木由紀

新垣結衣

橋本環奈

吳卓源

陳芳語

馮提莫

李元玲

鄧紫棋

林明禎

阿部瑪莉亞



男YouTuber：

館長

未知：

Rita（應為網紅）