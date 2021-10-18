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墜機現場曝！　美軍F-22匿蹤戰機失事過程、原因揭曉

▲▼美國空軍一架F-22猛禽戰鬥機2020年5月墜毀 。（圖／翻攝自美國空軍）

▲美國空軍公開F-22猛禽戰鬥機失事地點畫面。（圖／翻攝自美國空軍）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國空軍一架F-22猛禽匿蹤戰機去年5月於佛羅里達墜毀，一年後調查結果出爐，造成差點致命的失誤原因，竟然是地勤人員在清洗飛機時，因未嚴謹遵守程序，導致飛機控制輸入出現問題，使得飛行員在起飛後不久即無法操控戰機，被迫彈射逃生，戰機直接墜毀在基地北方數公里處。

根據《空軍時報》（Air Force Times）報導，飛機失事後美國空軍原表示基於任務安全因素，不打算針對這起墜機事件進行長期調查，但飛安調查委員會很快介入接手，並展開詳細調查。

該架猛禽匿蹤戰機失事時間為2020年5月15日，當天在西佛羅里達埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base），正要進行一場空戰演習，參與演習飛機及架次共有6架F-35戰機、4架F-16C戰機以及3架F-22戰機。

駕駛F-22猛禽戰機的空軍軍官姓名不公開，他接受調查時表示，所駕駛的該架戰鬥機編為「大黃蜂1號」，於當地時間當天上午8點30分起飛，戰機隨著速度加快很快就閃爍警號燈，但升空後一切又恢復正常，於是決定繼續飛行，但等到爬升到50呎（約15.24公尺）高度的時候，機鼻突然開始向左，「我以為是左側發動機加力燃燒室爆了」，所以立刻減緩油門，戰機也再度趨於平穩。編名為「大黃蜂2號」的另一名戰機飛行員表示，當時觀察「大黃蜂1號」兩側引擎狀況看起來良好，戰機也沒有其他異常。

▲▼美國空軍一架F-22猛禽戰鬥機2020年5月墜毀 。（圖／翻攝自美國空軍）

▲美國空軍公開F-22猛禽戰鬥機失事地點畫面。（圖／翻攝自美國空軍）

直到「大黃蜂1號」機鼻突然抬高45度朝向天空，這時又有另一項警告訊息跳出，表明空氣數據下降，同時間戰機開始向左翻滾，並在沒有任何警告跳出的情況下機鼻瞬間朝下墜。「大黃蜂2號」飛官說他此時看到的戰機已經變成頭下尾上的情況。

「大黃蜂1號」飛官再次把戰機拉正，一切又恢復正常，他們仍然決定繼續空戰演習，但情況很快又惡化。第三則警示訊息跳出，表示戰機G力壓力過大；飛官決定返回，並在途中燃燒燃料，然後降落在基地最長的跑道上，但經過1萬英呎（約3048公尺）高度時，戰機突然無法控制，此前他一直靠著右臂的力氣將飛機操作向左，以平衡已經傾斜的戰機，但此時他再也無法讓戰機向左，於是他通知友機飛機情況，表示戰機操控「已經不能信任」，決定跳機逃生。

最新的調查結果顯示，一名或多名地勤人員因在清洗飛機時並未遵守相關程序，導致線傳飛控系統中的指令傳送器受到影響，以致戰機起飛後不久接連出現問題。

飛行員安全逃生外，失事當天也無造成民眾傷亡；然而被視為全球最先進戰機之一的F-22猛禽戰鬥機，是美國相當珍貴的戰力，單架造價逾1.4億元（約新台幣40億元）的匿蹤戰機，美軍僅有138架，相關人員維護過程的疏忽所導致的戰力損失結果將會相當巨大，若又賠上訓練多時的飛行員的寶貴性命，後果將更嚴重。

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