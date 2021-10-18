相機圓鏡頭為何「拍出方形照片」？網曝「2關鍵」：長知識了

▲網友好奇，為什麼相機是圓鏡頭，卻拍出方形的照片。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

相機可以記錄日常生活點滴，不過有一名網友好奇詢問，相機的鏡頭明明是圓形，但為何拍出來的照片卻是方的？釣出不少人回應解答，表示是因為相機內部的感光元件和底片都是方形，和鏡頭的形狀沒有直接關係，如果想把感光元件和底片做成圓形也可以，只是成本會提高，價格也就跟著提高。

一名網友今（18）日在PTT八卦板以「鏡頭是圓的為什麼拍出的照片是方的」為題發文，從早期的黑白相機到MSN視訊鏡頭，再到數位相機，甚至是現在人手一支的手機，每個相機的鏡頭都是圓形設計，「但為什麼拍出來照片卻是方的，若是這樣就直接把鏡頭改成方的就好了啊！有沒有八卦？」

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貼文曝光後，一票鄉民回應，「感光元件是方的」、「因為底片跟感光是方的」、「鏡頭做圓的是光學需求，元件做方的是成本，若要從方的變成圓的，一片晶圓的利用率剩多少，而且還有切割方法也要特規，這些都要消費者自行吸收，相機價格也會比較高」、「底片及感光元件是長方形的」。

一名專業的鄉民也特別回文表示，早期因為鏡片需要打磨，方形會增加困難度，到了18世紀的銀版攝影，底片是一張張手動抽放，因此有過橢圓形，「只要相機可以放就好」，但是膠捲時代長方形最容易捲，從此就固定成方形。