這群人成軍11年　他好奇「為何能紅那麼久？」鄉民笑曝：賺很大

▲「這群人2020年舉辦成軍10週年音樂派對。（圖／柒柒娛樂提供）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「這群人」成團至今已經超過10年，是目前台灣最高訂閱人數的團隊，以「超瞎翻唱」、「經典語錄系列」創下高點閱率，如今網紅世代當道，許多人都當起YouTuber經營頻道拍片，但這群每次推出新影片時，仍可以登上發燒影片，有網友不禁好奇「這群人為什麼可以紅這麼久？」貼文引起討論。

原PO在PTT發文，「這群人」每次發布新影片，都可以登上台灣YouTube發燒影片第一名，「他們紅好久喔，台灣始祖網紅吧？」不過原PO認為，近期的影片的風格都差不多，都是經典語錄系列，「我好久沒看了，沒啥興趣，都是誰在看的啊？」

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貼文曝光後，網友們認為以前的影片比較好看，「我也覺得近年影片沒那麼有共鳴，但暫時還行」、「影片品質還不錯，可是以前的比較有哏」、「近兩年的影片記得普普通通，沒以前那麼好笑，但有興趣的標題還是會看一下」、「這兩年沒看過」、「以前很愛，後來也都沒看了，梗都一樣」、「剛開始的影片最喜歡」。

▲許多網友認為，以前的影片比較好看。（圖／翻攝自PTT）

不過，有網友稱讚，「還是比其他油土伯有料，所以還是會看」、「還是很好看啊」、「影片品質真的高」、「比很多YouTuber用心做了吧」。其中，還有網友發現，「這群人」的影片已經登錄到B站（嗶哩嗶哩，bilibili），「他們在b站（嗶哩嗶哩，bilibili）也有發影片，兩邊賺很大」、「他們的東南亞粉絲很多，也開始認真經營微博跟bilibili了」。

「這群人」由展榮、展瑞、茵聲、董仔、木星、尼克以及石頭所組成，一起合作拍片，表現作品多由戲劇方式呈現，內容搞笑幽默，引起許多網友共鳴，一上線就獲得好評，這幾年成員們也開始往演藝圈發展，不管是在戲劇或是音樂上，都有不錯的表現。