變冷有感！他見「一堆人穿羽絨衣」傻眼：寒流怎辦？　網秒破盲點

▲不少民眾紛紛穿上厚外套保暖。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

入秋首波冷空氣報到，天氣明顯轉涼，中央氣象局觀測，今天（18日）清晨全台最低溫出現在新北市石門、宜蘭縣三星鄉的18.1度，路上不少民眾紛紛穿上外套，就有網友疑惑表示，這樣的溫度很舒服，結果看到一堆人穿羽絨衣，認為太誇張，「這樣寒流來要穿什麼？」對此，有網友表示，其實很多羽絨衣並不保暖。

原PO在PTT發文，這兩天天氣變涼，剛好是很舒服的溫度，但今天出門卻發現，很多人竟然都穿上羽絨衣，讓他滿臉問號，「22、23度就穿羽絨衣？今天只是溫度正常一點，這樣寒流來要穿什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，引起網友熱議，「真的不少人20幾度穿羽絨，匪夷所思」、「台灣根本不需要羽絨衣，除了高山」、「身邊包緊緊都是南部上來的，這溫度對北部人來說根本剛好」、「騎車會冷啦」、「我還在背心短褲耶」、「我還在穿短袖短褲，不用開冷氣，好爽」。

▲網友指出，薄的羽絨衣很適合現在穿。（圖／翻攝自PTT）

有網友解釋，其實很多羽絨外套並不是真的很保暖，很適合現在的溫度穿著，「不是一堆輕羽絨沒很保暖嗎，剛好現在穿啊」、「其實洗到都不暖了」、「一堆羽絨衣根本也不保暖，現在穿剛剛好」、「羽絨外套不是有薄的」、「很多也不是真羽絨，裡面鋪綿而已」。

氣象局指出，今晨仍受東北風影響，各地天氣較涼，低溫只有20至22度，局部近山區平地氣溫會再低一些，白天之後東北風減弱，氣溫稍回升，桃園以北、宜蘭高溫約25度，其他地區高溫約27至30度；周二東北風減弱，氣溫稍回升。