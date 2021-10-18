外送員接到「2地點訂單」秒崩潰：難停車還要爬樓梯！討拍反被嗆

▲外送員抱怨，常接到很多百貨公司內的訂單，覺得很莫名其妙。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者施怡妏／綜合報導

叫外送已成為民眾的日常生活，而外送員接單多，有時會碰到奇奇怪怪的狀況，一名在雙北服務的外送員崩潰表示，有些店明明有獨立店面，但很多人都喜歡叫百貨公司，或是車站內的分店，每次接到這樣的單都會很崩潰，車子難停容易被開單，還要跑到B2美食街取餐，費時費力還要付罰款。

原PO在PTT發文，在雙北跑外送，常接到多單都是百貨公司或是車站裡的門市，「如果是該店只在那裡開我就算了，結果叫個combuy、摩斯、麥當勞給我選xx車站店、xx百貨店」，車位難停容易被開罰單之外，還要走進百貨才能取餐，來來回回耗費時間又耗費體力。

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原PO透露曾遇過一名客人，外送叫便利商店的商品，結果選台北車站店，令他當場傻眼；不僅如此，某次一名住在臺北市士林區社子的客人，竟然叫Subway京站店外送，「Subway在地下二樓，還在最深處離手伏梯有夠遠，免運優惠碼：台灣加油。不是這樣用的好嗎？」

沒想到網友看完貼文後，一面倒嗆這名外送員，討拍不成反被砲轟，「不爽不要接單啊」、「不爽不要做」、「有提供服務就不要怕人點啊」、「可以叫憑啥要我不要叫」、「你以為連鎖店每家味道都一樣嗎」、「不爽不要送，外送員不差你一個」、「人家的定位就顯示那些店家啊」。

▼貼文曝光後，竟遭到許多網友砲轟。（圖／翻攝自PTT）