遇溪水暴漲「4前兆」快跑！專家曝自救3原則：可避免被水沖走

▲虎豹潭搜救畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

新北市雙溪區虎豹潭發生4死2失蹤落水意外，憾事引爆全台關注。就有網友好奇詢問，「野營遇到溪水暴漲該怎辦？」不少人則表示，在溪邊紮營本身就是錯的。

一名網在PTT以「認真說，野營遇到溪水暴漲當下該怎辦？」為題發文，指出虎豹潭的意外山區突然暴雨，溪流湍急加上回程路判斷錯誤，才導致現在還下落不明，讓他不禁好奇「如果遇到這種溪水忽然暴漲應該怎麼辦？或是有什麼方法可以判斷要走哪條路？」

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網友看了熱烈討論，「不要去就不會死」、「在溪邊紮營就錯了好嗎」、「首先，誰教你紮營在河邊的？」、「一開始就錯，後面要怎麼救？」、「溪邊紮營是大忌」。

對此，水土保持局副總工程司陳振宇過去就曾分享「溪水暴漲的自救對策」，在山洪暴發前有4種前兆：

1.地震後或大雨時，溪水突然變少。因為上游可能發生崩塌，阻塞了河道，但是隨後就可能發生洪水。

2.溪水中出現流木或有流木的味道。

3.溪水變濁、或夾雜許多落葉。

4.聽見山區雷聲，即便自己不在烏雲的範圍，上游降雨也可能造成下游洪水。

真的遇到洪水時，一定要立刻回到岸邊，但如果真的來不及，還是有方法自救，所有人前後搭肩排成一列，由比較強壯的人在前面承接水力衝擊，這樣能增加生還的機會。萬一不幸被沖走，務必仰躺並抓救生衣，身體斜45度往岸邊游，也要把握3原則「不要與水對抗」、「視線往下游」、「頭、膝蓋與腳要露出水面」。

另外，新北市消防局去年也曾宣導，新北三大危險溪流河域包括大豹溪、北勢溪及南勢溪，也提到溪水暴漲前會出現「齊頭水」、「溪水逐漸混濁」及「水流加速」，這時就要趕緊離開那片水域。

▲溪水暴漲前可能出現「齊頭水」。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）