謝國樑打造基隆科學園區計畫曝光　未來10年要拚300億商機

▲基隆近年來快速發展。（資料照／基隆市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

基隆受限於地形與財源不足，發展遠遠落後雙北。具有創新企業家背景的基隆市長參選人謝國樑，規劃打造基隆科學園區，檢討重整市內現有工業區，並在未來捷運沿線進行開發，預計8至10年的時間，要替基隆創造300億元以上的收入。

根據謝國樑規劃，這些收入都歸基隆市民共享，會投入青年創業、照顧弱勢、發展社福、交通觀光建設等，全方面打造新基隆。

謝國樑畢業於麻省理工商學院碩士，回台後創辦知名電子劵商，也創辦華聯國際多媒體公司，在2017年第一個以「電影人」身份榮獲安永企業家獎的殊榮，是政壇上極少數具有企業家身份與實務經驗的政治人物，同屆獲獎的「同學」還有崇越科技董事長郭智輝與威剛科技董事長陳立白等。

謝國樑辦公室發言人林祐德表示，將在北五堵工業區規劃基隆科學園區，仿造矽谷模式，在北五堵工業區規劃基隆科學園區，成為台北內湖科學園區的替代方案，除了減壓首都圈之外，也可以創造數萬個就業機會。

林祐德表示，參考台北市與新北市透過「容積銀行」的機制，在大眾運輸系統或都市計畫周邊進行開發，但考量基隆的地理環境，採用較彈性、可行的「容積央行」概念，全基隆都適用，盼能有效整合新、舊城區，打造新基隆。

林祐德說明，透過「容積央行」的機制，打破蛋黃區與蛋白區，進行跨區域整合，使蛋黃區空間有效釋放，蛋白區則在產業鏈有效發展自動增值，目標8至10年可為基隆帶來300億元以上的收入。

林祐德指出，除了基隆科學園區，透過都市計畫重新檢討，包括北台科技園區、大武崙工業區二期等其他工業區，以及新舊城區的土地，都可透過容積交換開發，為基隆帶來可觀的財源。

此外，在「容積央行」的機制下，土地增值與周邊產業發展，不僅能為政府帶來大量財源，也可轉換成政府的財源，這些收入都會投入「基隆建設幸福基金」，挹注於交通、社福等各面向建設與福利，讓基隆市民共享，打造基隆成為更進步的城市。

▼謝國樑。（資料照／記者林敬旻攝）