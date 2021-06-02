中央不給基隆足夠疫苗　謝國樑籲市府另闢管道取得

▲謝國樑。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

基隆市政府向中央申請第二波疫苗1萬5000劑，但1日只分配到1700劑。基隆市長林右昌認為數量不足，並表示基隆許多確診案與雙北有關，中央應將北北基桃一視同仁，以區域聯防觀念分配才公平。對此，基隆前立委謝國樑除了肯定林右昌，也呼籲林右昌思考比照其他縣市首長自行對外採購疫苗的想法。

謝國樑2日表示，基隆疫情5月31日有減緩，但仍有復發的疑慮，強烈呼籲中央應立刻讓基隆比照雙北，將疫苗施打對象擴及到第二類、第三類人員，增加基隆的疫苗配給數量，讓政府防疫人員及維持社會運作之必要人員都人施打疫苗，以維護基隆市民的生命安全。

謝國樑指出，施打疫苗是能夠緩解疫情的最主要方法，讓民眾早一日施打疫苗，就能讓民眾早一日免於疫情的威脅，但目前政府的疫苗進口量遠遠不足需求，高端疫苗的研發也還未進入第三階段實驗，若按照這樣的情況推斷，一般民眾可能要等到第三季、第四季，甚至是明年才能打完兩劑疫苗。

謝國樑再指，國際間也發展出國際疫苗護照，只要施打W H O認證的國際疫苗即可自由出入各國，若未來台灣高端疫苗未獲得國際認可，施打高端疫苗將無法出入他國，這也是民眾必須擁有選擇疫苗種類的一個重要原因。

因此，謝國樑認為，基隆市政府可考慮其他縣市的做法，另闢管道自行向外採購疫苗，讓民眾有選擇施打疫苗種類的選擇；同時，呼籲基隆市議會國民黨團，主動提案要求市政府自行採購疫苗，讓基隆民眾儘早擺脫疫情。