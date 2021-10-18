腳底刺入「怪物級木屑」療癒片爆紅　一擠秒彈出！眾人歡呼超興奮

Jake kept going on about a splinter in his foot. pic.twitter.com/JYgLozyTx4 — PerorationerGet your Jab- Wear a Mask (@Perorationer) October 16, 2021

記者張寧倢／編譯

外國網友最近上傳的一部影片突然在推特上爆紅，其中顯示一名病患腳底插入異物而就診，起初看起來只有一個小圓點的傷口，醫生用工具撓動異物後在周圍稍微擠壓，結果竟然瞬間彈出一根「怪物級」超長木屑，讓醫生也感到相當驚訝，誇張畫面至今已吸引300多萬人觀看。

▲男病患的腳底瞬間彈出「怪物級」超長木屑。（圖／翻攝自推特／@Perorationer，下同）

根據《太陽報》報導，影片中一名醫師表示，名叫傑克（Jake）的病患先前就告訴他腳裡穿入一根刺狀異物，儘管試圖自己拔除，但卻以失敗收場，於是傑克上門就診，現在他們要進行一次「真實的」嘗試，「幾個星期過去了，這個小傢伙還在，喔天哪！我想X光檢查結果不是在開玩笑。」當醫師用特殊工具在刺穿的圓形傷口附近撓動時，可以聽見另一名女性陪病者不斷驚呼。

接著，醫師用手在周圍區域輕輕地推擠施壓，一瞬間，傷口突然彈出一根至少2.5公分長的尖刺狀木屑，讓在場所有人都嚇了一跳，連醫生也感到意外且興奮地說，「喔！我的老天，這會是一個超棒的影片，我們拍到這個時刻了，一個怪物級的碎片在傑克的腳掌裡。」然而，躺在診療室的主角傑克卻異常冷靜，不但腳掌沒有蜷縮，還問一旁驚恐的「目擊者」異物是否真的已經排除，還說他感覺自己像被惡作劇般地嘲笑了。

這段影片目前在推特已經超過330萬次觀看次數，有11.9萬名用戶按下「喜歡」、2.4萬人轉推與近萬則留言。許多網友相繼留言稱，「這影片相當令人『滿意』」、「有點噁心」、「這完全超出我的意料」、「我看了很多次，每次看都會忍不住倒抽一口氣，好難想像那是什麼感覺」、「抱歉，我就是那種很喜歡在別人的腳上取出異物的足部醫師」。另外也有一名網友貼出類似的親身經歷，只是刺入木屑的部位是在後腦杓，畫面同樣令人心驚膽跳又感到驚奇。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast