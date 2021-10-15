「這雙高跟鞋」地震後爆紅！女網友穿它走20km回家　銷售狂飆40倍

▲日本地震的災情，讓一款「能走20公里的高跟鞋」意外爆紅。（圖／截取自Achilles官方網站）
實習記者林郁婷／綜合報導
日本關東地區7日晚間發生規模5.9大地震，東京地區的震度高達5強，是自311東日本大地震以來震度最大的一次，而這次大地震，意外捧紅一款高跟鞋。一位女網友即在推特表示，地震後許多交通工具停駛，但是自己靠著「ALL DAY Walk」的高跟鞋走回家。文章受到上萬人按讚轉發，也讓這款高跟鞋的單日銷量成長40倍。
根據《まいどなニュース》報導，地震導致東京的交通癱瘓，許多上班族必須走路回家，其中最難的是女性，因為穿著高跟鞋，無法走很久，但是有一款高跟鞋在這時候脫穎而出。
推特名為「@396ck_note」的網友發文表示，自己當天穿著Achilles的「ALL DAY Walk」這款高跟鞋，順利從公司走路回家。一般人穿這個系列的鞋子，可以走20公里，膝蓋和腰不好的女生也不用擔心，它具有3個軟墊，鞋底像運動鞋一樣有彈性，不會造成傷害，非常推薦給上班族女性。
她受訪時表示，自己腰不好但是這個系列的鞋子非常合腳，已經穿了5年多，雖然看上去是高跟鞋，但穿起來更像是運動鞋，在緊急時刻也能跑步，長時間逛街更不是問題。
貼文引起網友們的關注，也掀起這款高跟鞋的搶購風潮，在地震後9天，創下超高的單日銷售量，比平常多出40倍，目前還在持續增長，連Achilles的負責人也覺得不可思議。
據了解，「ALL DAY Walk」在2013年上市，以經歷過311地震的女性為出發點，希望打造出柔軟舒適兼防震功能的鞋子，讓女性穿高跟鞋也能走很遠，所以進行了20 公里的步行測試，因此也叫做「能走20公里的高跟鞋」。
非常時に20キロ歩いて帰宅できるパンプスをコンセプトに作られたアキレスのALL DAY Walk、スニーカーみたいな弾力ある靴底が膝や腰へのダメージを和らげてとても楽なので膝や腰に問題のある淑女たちにおすすめ。20キロ歩けるかどうかは…体力次第なんでないか… pic.twitter.com/dBjSYYckxE— ざくろ (@396ck_note) October 8, 2021
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