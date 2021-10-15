「這雙高跟鞋」地震後爆紅！女網友穿它走20km回家　銷售狂飆40倍

▲日本地震的災情，讓一款「能走20公里的高跟鞋」意外爆紅。（圖／截取自Achilles官方網站）

實習記者林郁婷／綜合報導

日本關東地區7日晚間發生規模5.9大地震，東京地區的震度高達5強，是自311東日本大地震以來震度最大的一次，而這次大地震，意外捧紅一款高跟鞋。一位女網友即在推特表示，地震後許多交通工具停駛，但是自己靠著「ALL DAY Walk」的高跟鞋走回家。文章受到上萬人按讚轉發，也讓這款高跟鞋的單日銷量成長40倍。

根據《まいどなニュース》報導，地震導致東京的交通癱瘓，許多上班族必須走路回家，其中最難的是女性，因為穿著高跟鞋，無法走很久，但是有一款高跟鞋在這時候脫穎而出。

推特名為「@396ck_note」的網友發文表示，自己當天穿著Achilles的「ALL DAY Walk」這款高跟鞋，順利從公司走路回家。一般人穿這個系列的鞋子，可以走20公里，膝蓋和腰不好的女生也不用擔心，它具有3個軟墊，鞋底像運動鞋一樣有彈性，不會造成傷害，非常推薦給上班族女性。

她受訪時表示，自己腰不好但是這個系列的鞋子非常合腳，已經穿了5年多，雖然看上去是高跟鞋，但穿起來更像是運動鞋，在緊急時刻也能跑步，長時間逛街更不是問題。

貼文引起網友們的關注，也掀起這款高跟鞋的搶購風潮，在地震後9天，創下超高的單日銷售量，比平常多出40倍，目前還在持續增長，連Achilles的負責人也覺得不可思議。

據了解，「ALL DAY Walk」在2013年上市，以經歷過311地震的女性為出發點，希望打造出柔軟舒適兼防震功能的鞋子，讓女性穿高跟鞋也能走很遠，所以進行了20 公里的步行測試，因此也叫做「能走20公里的高跟鞋」。