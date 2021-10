臉書在推特回應「當機事件」　網友連發超酸哏圖

▲臉書在Twitter表示「我們正在努力盡快讓一切恢復正常,對於給您帶來的任何不便,我們深表歉意」。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

臉書及IG在4日深夜發生全球大當機,臉書官方事後在Twitter發布道歉聲明,表示「我們正在努力盡快讓一切恢復正常,對於給您帶來的任何不便,我們深表歉意」。聲明發布後,仍有非常多的用戶相當不滿,甚至在文章下方貼哏圖,狠酸臉書快要被Twitter甩開了。

Telegram the only man standing rn whilst Whatsapp Facebook and Instagram are all down pic.twitter.com/GpVjhrhi7D [廣告]請繼續往下閱讀... October 4, 2021

臉書及IG當機後,登入臉書網頁版時,會直接顯示「無法連上這個網站」,而臉書、IG手機App部分則是會出現等候載入(繞圈圈)的情況,不論怎麼刷新都無法辦法看見最新動態,

Twitter tryna help WhatsApp, Instagram, and Facebook influencers survive pic.twitter.com/bUCnx26YJ1 — TARZAN (@mmoaNkoaa) October 4, 2021

臉書5日凌晨12時許在推特表示,「我們知道有非常多用戶在登入臉書時發生問題,我們正在努力盡快讓一切恢復正常,對於給您帶來的任何不便,我們深表歉意」。儘管如此,仍有非常多用戶不滿,甚至貼哏圖嘲諷臉書。

when instagram, whatsapp and facebook are down but i still have twitter to save me #instagramdown #facebookdown #whatsappdown pic.twitter.com/3Kw30CKzGb — #ZiyechOUT (@rushpacked) October 4, 2021