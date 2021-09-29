網瘋傳「口愛片」臂章追出台南警　「比對不符」方仰寧下令偵辦

▲台南市警四分局指出，經查該員警臂章號碼遭人冒用，警方將依法深入究辦，以維護警察形象。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

網路29日瘋傳一段影片，有2名身穿交警制服的男子在進行「口愛」，經找到「警察職軍榨汁機」貼文，當事人警察臂章號碼經查，包括台南市警四分局一位資深警員，四分局指出影片中的人與該名員警無論年齡、身形差異甚大，顯然遭人冒用，影片對警察形象傷害甚巨，市警局長方仰寧指示市刑大科偵隊配合四分局依法究辦。

Twitter暱稱「警察職軍榨汁機」貼出一段影片，標題寫著「帶實習帶到這種學弟，路檢完兩人都受不了了」，內容是2名身穿交通警察制服的男子，在床上進行「口愛」的行為，不時還傳出嬌嗔聲。這段影片在網路上瘋傳，貼文者的Twitter及臉書，發現臂章上面的警員編號14xxx，警政署根據號碼查出是名在台南服務的資深警員。

台南市警四分局指出，經查該臂章是四分局1名資深警員，年紀約50多歲，無論年紀與身形與影片中的當事人差異甚大，明顯遭人冒用臂章，可能是故意做「角色扮演」，但這已嚴重傷害警察形象，台南市警局長方仰寧對此事十分重視，已指示刑警大隊科偵隊配合四分局深入究辦，以正警察形象。