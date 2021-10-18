10點搶BNT！預約平台塞爆「請稍候14分鐘」　網驚：越等變越久

▲10點一到想預約BNT，一開始約等6分鐘。（圖／記者黃君瀚攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站稍早報導《第12輪BNT預約10點開搶！30歲以上手刀準備 1圖秒看輪到誰》，今（18）日10點起，將開放30歲以上民眾預約第1劑BNT疫苗施打。稍早《ETtoday新聞雲》實際測試，發現進入網站雖然沒有當機，但仍然要等待「已自動排隊，請稍候」，大約要等6分鐘。

10點一到，《ETtoday新聞雲》實際點開「公費疫苗預約平台」網站測試，頁面顯示「您已進入 COVID-19 公費疫苗預約平台，已自動排隊，請稍候…」，時間則是要等約6分鐘。網頁也提醒使用者，要先備妥健保卡，以及健保卡所載之身分證號/統一證號。

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就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「已自動排隊，請稍候（12 分鐘左右）」，抱怨等待時間從1分鐘變成6分鐘，一路越拉越長，變成12分鐘還是沒等到。

不少人秒留言，「2變4變6變12」、「欸X！直接不顯示時間了」、「塞車啦」、「60分！嗚嗚！不過就是打疫苗怎麼特麻煩。」而至文稿發布前，記者至少已等待6分鐘，但也沒有排進預約畫面，與鄉民一樣越等越久。

▲從6分鐘變14分鐘，系統顯示越等越久。（圖／記者黃君瀚攝）

第12期疫苗規劃全年齡接種，包括BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，分為兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，簡訊將於預約分流日前一日14時起陸續發送。

對象一：疫苗邊緣人（完全未打過者）

◎30歲以上、10月13日前已意願登記：今天上午10時至10月20日中午12時可預約第一劑BNT；10月22日至10月27日施打。

◎23歲以上、10月13日前已意願登記：10月25日上午10時至10月27日中午12時可預約第一劑BNT；10月28日至10月31日施打。

對象二：莫德納孤兒

◎55歲以上、7月16日前接種第一劑：10月19日下午2時至10月20日中午12時可預約第二劑莫德納；10月22日至10月27日施打。

◎18歲以上、7月16日前接種第一劑：10月25日上午10時至10月27日中午12時可預約第二劑莫德納；10月28日至11月3日施打。

對象三：打過一劑AZ

◎38歲以上、7月30日前接種第一劑：10月19日上午10時至10月20日中午12時可預約第二劑AZ；10月22日至10月27日施打。

◎18歲以上、7月30日前接種第一劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時可預約第二劑AZ；10月28日至11月3日施打。

◎45歲以上、7月31日至8月6日接種第一劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時可預約第二劑AZ；10月28日至11月3日施打。