2劑莫德納排第二　醫揭「疫苗保護力最強組合」

▲台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率達61.44%。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男分析當今保護力最強的疫苗組合，第一是AZ加莫德納，其次是莫德納+莫德納，再來是AZ+BNT，然後是BNT+BNT，最後是兩碗陽春麵（指AZ+AZ）。

沈政男16日在臉書說，他是打AZ+Moderna，不過，「你不要傻傻故意去做混打，我們是因為當時沒飯吃，只剩陽春麵，於是去打了第一劑，現在既然有了更好選擇，第一選擇還是兩劑莫德納，兩劑BNT也很好，但兩劑莫德納更強，因為mRNA濃度是10倍。」

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沈政男表示，有人在問，打第二劑莫德納會很不舒服？到底要不要打？拜託，既然打了第一劑，為什麼不打第二劑？頂多就是手臂舉不起來幾天，哪有什麼了不起的副作用？至於心肌炎，上了年紀的人幾乎不會。

▲▼沈政男認為，AZ+莫德納是保護力最強的疫苗組合。（圖／記者呂佳賢攝）



沈政男指出，保護力最強是AZ+Moderna，其次是Moderna+Moderna，再來是AZ+BNT，然後是BNT+BNT，最後是兩碗陽春麵（指AZ+AZ）。

沈政男提到，只是混打終究沒有夠多研究佐證，證據效力比不上同種兩劑，因此，如果能打兩劑莫德納或BNT，還是比較放心的選擇；也有人說要等待第三劑，再來做混打！老人家有機會，醫療人員也可能，但一般民眾有得等了。

沈政男說，台灣這兩天達到一劑疫苗覆蓋率6成，而指揮中心說力拚年底兩劑6成，「我說：你必須很拚，才可能達到！甚至，你永遠達不到！」

▼BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



沈政男分析，因為75歲以上族群至今一劑覆蓋率就只有7成1，遠遠低於國外，而兩劑覆蓋率至今也只有5成，其他族群的施打意願，會高很多嗎？

沈政男表示，如果屆時台灣只能達到2劑6成覆蓋率，那麼「與病毒共存」絕對不可行！因為，覆蓋率太低了！仍舊會有好多新增案例，絕對不可能放任病毒在那邊載浮載沉，這是台灣防疫大勢。

►本文獲得沈政男醫師授權。