記者許若茵／綜合報導

今天10點起，將開放30歲以上民眾預約第1劑BNT疫苗施打，符合資格者記得上網預約。第12輪疫苗開放全年齡民眾，並同時施打3大廠牌，分為2階段5梯次預約。《東森新媒體ETtoday》根據接種資格分為「完全未打過的疫苗邊緣人」、「苦等第2劑的莫德納孤兒」以及「已打過1劑AZ者」三大對象，帶您一次掌握。→預約網址

▲今10點開放BNT預約。（圖／南投縣政府提供）

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▲第12輪疫苗預約對象時程整理。（圖／ETtoday製）

第12期疫苗規劃全年齡接種，包括BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑，分為兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，簡訊將於預約分流日前一日14時起陸續發送。

對象一：疫苗邊緣人（完全未打過者）

◎30歲以上、10月13日前已意願登記：今天上午10時至10月20日中午12時可預約第一劑BNT；10月22日至10月27日施打。

◎23歲以上、10月13日前已意願登記：10月25日上午10時至10月27日中午12時可預約第一劑BNT；10月28日至10月31日施打。

對象二：莫德納孤兒

◎55歲以上、7月16日前接種第一劑：10月19日下午2時至10月20日中午12時可預約第二劑莫德納；10月22日至10月27日施打。

◎18歲以上、7月16日前接種第一劑：10月25日上午10時至10月27日中午12時可預約第二劑莫德納；10月28日至11月3日施打。

對象三：打過一劑AZ

◎38歲以上、7月30日前接種第一劑：10月19日上午10時至10月20日中午12時可預約第二劑AZ；10月22日至10月27日施打。

◎18歲以上、7月30日前接種第一劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時可預約第二劑AZ；10月28日至11月3日施打。

◎45歲以上、7月31日至8月6日接種第一劑：10月26日上午10時至10月27日中午12時可預約第二劑AZ；10月28日至11月3日施打。

▲▼第十二輪疫苗施打規畫。（圖／指揮中心提供）