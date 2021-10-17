▲急診科醫師謝宗學預估明年5月後有望解封邊境。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣本土疫情平穩，偶有零星個案，各項防疫措施逐步鬆綁、解封。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，兩劑疫苗覆蓋率於年底有望超過60%，一切似乎逐漸回到今年5月前的榮景，甚至比當時更安全，因疫苗覆蓋率快速拉高、國際疫情趨緩，預期「開始邊境解封時間點」最有可能在明年5月後的夏季。

急診科醫師謝宗學在粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》寫道，邊境封鎖和國內高強度防疫，不只阻絕新冠病毒，就連呼吸道病毒也被消失，兒科、耳鼻喉科診所看診量大減，必須依靠承接疫苗注射業務勉強維持收支、裁員，甚至耳聞倒閉風聲，整體基層量能大減，事實上對於未來解封後新冠輕症病人暴增的醫療處境十分不利。

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「可以預期，當兩劑疫苗覆蓋率超過60%時，疫情指揮中心將逐步放鬆邊境管控，最有可能開始邊境解封的時間點是明年5月過以後的夏季。」謝宗學這麼認為。他說，因冠狀病毒活躍時間為每年12月至隔年4月，判斷應不會冒險在這段時間內解封邊境。

▲新冠疫苗覆蓋率逐漸升高，對疫情控制為一大助力。（示意圖／記者林敬旻攝）

他說，在有了過去H1N1新流感疫情經驗，一旦鬆綁邊境，短時間內輕症病人勢必爆量，屆時需要大量快篩、治療藥物以及完善輕症轉重症病人的後送機制，都需要基層診所支援，才能度過邊境解封後的衝擊。因此他呼籲，「政府必須重視現在基層診所面臨的生存危機。」

謝宗學進一步指出，若社區第一線醫療量能持續流失，勢必無法面對邊境解封後產生輕症暴增衝擊醫療量能的窘境，10多年前H1N1靠著前線基層診所和後線大型醫院合作，加上疫苗協助，歷經多波大小不一的疫情衝擊後，才逐漸將新流感輕症化。而新冠疫情更嚴重，在與病毒共存道路上，將需要更大醫療量能支持，才能在損傷最小情況挺過這顛簸的旅程。