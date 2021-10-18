輾斃路人憾事頻傳！大車擬強制裝「防捲入裝置」　未裝最重罰2萬4

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輾斃路人憾事頻傳！大車擬強制安裝「防捲入裝置」　未裝最重罰24K

▲台南市北區北門二段與東豐路口發生一起死亡車禍，預拌一輛混凝土車從公園北路由西往南，右轉北門路時，疑因內輪差及死角關係，撞上騎腳踏車男子傷重不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大型車內輪差輾斃用路人憾事頻傳，交通部擬修法強制大車加裝防捲入裝置。示意圖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者許維寧／台北報導

立法院今（10/ 18）舉行交通委員會，擬修正「道路交通管理處罰條例」第十八條之一、並於初審通過「道路交通管理處罰條例」修正草案。汽車未依規定裝設行車記錄器、行車視野輔助系統，並再增加「防止捲入裝置」，上述三項只要一項未裝設，就可將依法開罰新台幣1萬2000元以上2萬4000元以下罰鍰。並交由交通部擬定汽車防捲入裝置宣導、獎勵辦法。

立法院交通委員會擬修正「道路交通管理處罰條例」第十八條之一。委員楊瓊瓔等18人提案表示，大型車輛駕駛人因為視野受限，導致大型車輛起步、變換車道或轉彎時碰撞其他用路人的機率較高，為了降低肇事，行車視野輔助系統應具備主動警示駕駛人的功能；洪孟楷等16人也提案建議，建議再將大型車納入應裝設防捲入裝置。

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國民黨籍立委洪孟楷表示，距今五天前就有行人被大型車輾斃，四天前桃園也有一位90歲長者，因牽腳踏車經過馬路遭大貨車輾斃。大車應有設置防捲入裝置的必要，希望儘速訂定規則，避免輾斃行人等憾事發生。另一國民黨籍立委楊瓊瓔也說，譬如台中、高雄等大型港口都市，除了貨車來往外同時還有機車上路，評估若法律納入防捲入裝置，應對交通安全有加分作用。

民進黨籍委員陳歐珀則表示，交通部雖已修法明定車輛需加裝視野輔助系統，但大型車車禍仍頻傳，評估是沒有配備主動警示系統，「如果只是加裝視野輔助系統應也是功能性不足，駕駛沒看到還是會撞到人。」且視野輔助系統幾乎已是國產車等基本配備，應該加裝主動警示系統輔助大車駕駛人。

交通部路政司司長陳文瑞表示，2017年已修法要求大型車需安裝視野輔助系統，並列入2018年新車標準配備，2020年列入車輛檢驗項目。視野輔助系統入法後，已經確實降低因轉彎死角造成路人死傷等情事，主動警示系統更為先進，近期歐盟也才剛發布相關法律，但國外法規若要導入台灣需考量台灣交通撞框，如國內機車多，偵測範圍太廣系統變容易一直提醒駕駛，如何因應國內交通和車種，還須再跟業界以及技術端做諮詢。

陳文瑞也談到，針對大車屢屢捲入路人、機車用路人等情事，目前砂石車、貨車距地高約40公分，國內已有學者提議要降到20公分，但若大車軸距長，距地高若降至20公分便會卡到地面。有些車種距地高可降到25，但還要看車種軸距。防止捲入裝置不管是形式或距地高還可以做檢討，但對業者來說都要花錢，後續還需由交通部擬定基準、訂定輔導辦法。

交通部近年也持續補助大型車安裝視野輔助系統，一輛大型車可獲4000元至2萬元補助。至於防捲入裝置能否列入補助，陳文瑞也說，若要補助需看以什麼形式，再看要不要與行政院提報專案。

交通委員會聚焦於防捲入裝置修法，針對委員提議做成相關修正草案。「道路交通管理處罰條例」第十八條之一修正草案，若汽車未依規定裝設行車紀錄器、行車視野輔助系統或防止捲入裝置者，處汽車所有人新台幣1萬2000元以上2萬4000元以下罰鍰。依前項規定裝設行車紀錄器、行車視野輔助系統或防止捲入裝置無法正常運作者，未於行車前改善仍繼續行車者，處汽車所有人新台幣9000元以上，1萬8000元以下罰鍰。

草案也敘明，行車視野輔助系統、防捲入裝置規格和車輛種類由交通部訂定，防捲入裝置實施、宣導、輔導、獎勵辦法，同樣由交通部訂定。草案今獲初審通過，未來將再送立法院審議。

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