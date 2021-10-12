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陳歐珀提案獲跨黨派立委支持　盼高鐵宜蘭站址早日定案

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高鐵延伸宜蘭因站址設置爭議，近日受到各方關注。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林銘翰／台北報導

高鐵延伸宜蘭因站址設置爭議，近日受到各方關注，為免爭議多時導致工程延宕，不利地方發展，民進黨立委陳歐珀12日提出臨時提案，籲請行政院儘速審慎以對，正視宜蘭多數民意，並依照專業評估早日完成選址，該提案也獲得跨黨派立委共47人連署和共同提案支持。

陳歐珀12日在立法院會提出臨時提案，提到這項重大交通建設中央投資高達約1700億元，不只是攸關宜蘭發展百年大計的關鍵，更關乎未來整個全國鐵道網的構建，籲請行政院儘速審慎以對，正視宜蘭多數民意，並依照專業評估早日完成選址。

陳歐珀在提案中指出，高鐵延伸宜蘭案是為了打造「西部高鐵、東部快鐵」全國鐵道運輸網的重要一環，對全島運輸及民眾活動型態影響鉅大，高鐵設站選址是成敗關鍵，不可不慎。

陳歐珀也提到，立法院交通委員會在8月19日考察中央囑意設站四城的適當性，建請行政院顧及國家長遠發展利益，並正視宜蘭跨黨派的最大理性共識，儘速完成相關檢討及早定案，也能夠免除民眾的疑慮。

高鐵宜蘭站址遲遲未定案，也引發地方憂心，民進黨宜蘭縣議會黨團稍早也發出聲明稿說明，為了推動高鐵早日定案儘速動工，同時避免影響其他重大建設推動，特別邀請高鐵延伸宜蘭促進會會長江聰淵一同進行討論。

民進黨宜蘭縣議會黨團指出，針對當前高鐵選址意見進行交流與討論，會中達成「尊重專業評估」、「減少徵用民地」、「降低環評變數」、「縮短施工期程」、「減少共構工程影響」等五點共識下，建請交通部尋覓「宜蘭站以南最合適站址設置高鐵宜蘭站」，以利推動北宜高鐵早日定案、儘速動工。

陳歐珀受訪時表示，自己一貫秉持著「尊重專業，順應民意」的態度，他會將地方意見妥善傳達中央，並請交通部專業評估後儘早決定高鐵宜蘭站址，讓這項重大交通建設早日順利動工，解決東部交通建設不足的問題。

▼民進黨立委陳歐珀提出臨時提案，籲請中央就高鐵宜蘭站址早日定案並儘速動工，並獲得跨黨派47名立委支持。（圖／陳歐珀辦公室提供）

▲▼民進黨立委陳歐珀12日提出臨時提案，籲請中央就高鐵宜蘭站址早日定案並儘速動工，並獲得跨黨派47名立委支持。（圖／陳歐珀辦公室提供）

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