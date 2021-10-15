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前輩來電要他「別吐血」　謝志偉鼻酸轉念：血是要和阿共輸贏流的

▲▼謝志偉與拿著台灣獨立旗幟的學生合照。（圖／翻攝謝志偉臉書）

▲謝志偉與拿著台灣獨立旗幟的學生合照。（圖／翻攝謝志偉臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

駐德代表謝志偉日前於國慶日時高舉台灣獨立旗幟遭到批評，事後表示一邊舉中華民國旗一邊吐血，引起國民黨不滿。對此，謝志偉透過臉書表示，接到一通前輩的電話告訴他「咱的血不通用吐的啦！這樣太浪費啦！血要準備和阿共仔相輸贏的時候用來流的！」令他一陣鼻酸。

謝志偉表示，一位甚為敬重，但久未見面的前輩「XX桑」隔海老遠打來電話。告訴他，可以理解及認同我「補血與吐血」的比喻，甚至認為可以再用「差點失血過多而氣絕」描述台灣民主路的坎坷。

前輩在電話中告訴謝志偉，「謝教授，我三個孫子、孫女，都認為自己是台灣人，出國嘛一定說自己是 ’Taiwanese’，伊in (他們）來的國家叫’ ‘Taiwan’，絕對不會説自己是 ‘Chinese’，也不譲別人說他們是 ‘Chinese’。」謝志偉回應，「我兩個女兒嘛攏是按呢！」

電話中前輩提到，是否記得有人質疑「謝教授，你兩個孩子都不會講台語噢？這樣怪怪的噢？！」謝志偉說，當然記得啊，當時還反擊「認同台灣是自己的國家，最重要。不會講台語又不是她們的錯。」

前輩接著說，這就是現在大家在講的「天然獨」啊！這隻旗子是按怎來唉，攬（咱）攏知，但是目前恐驚阿（恐怕）是台灣最大的公約數，和「中華民國台灣」同款。所以噢，若有「天然獨」就免驚仔會有「自然統」。尚重要的是，「伊攏認為，這隻旗子，阿共仔尚討厭。」

前輩也告訴謝志偉，不管是叫中華民國或是台灣，「國軍嘛是攏保衛，甘不是？」他也表示贊成，前輩則回應，「攬若這樣想，就免吐血阿。甘不是咧？」、「咱的血不通用吐的啦！這樣太浪費啦！血要準備和阿共仔相輸贏的時候用來流的！」

講到這裡，謝志偉同意前輩的說法，也告訴對方「是啊，面對阿共的威脅，攬在『捍衛』中求得最大共識，「認同」就能取得最大公約數。這樣才有意義。我們這些老的，再活也無多久，台灣是靠恁阿啊！」此時，前輩原本高亢的聲音忽然有些低沉下來，而他則一時覺得有些鼻酸起來，五味雜陳啊！

經過與前輩的溝通後，謝志偉說，一開始有點失望，「覺得他沒有那麼挺我」，但是，後來漸漸了解他的用心「生命很短暫，所以氣要長」；謝志偉也接受前輩的看法，「國軍保衛這面旗子，因此若再有人在敵人面前拋棄、踐踏這面旗子，他們就是中共的同路人無誤！就不要再我們抓包！而憲法也沒規定誰一定得多麼深愛這面旗子，思想自由啊！但就算是台/獨派，也很可能在老共面搶著護衛這面旗子。」

謝志偉也告訴自己「血是要和阿共阿相輸贏『流/留著用』的」；他也認為，不管叫「中華民國」、「台灣」，還是「中華民國台灣」，Taiwan絶對要擋住China的威脅。因此，凡是和中共政權眉來眼去、勾肩搭背的人和我們就不是同一個國的，就是「中華民國台灣」的背叛者。用「反共」來檢驗，在「捍衛」中求取最大共識，「認同」就能取得最大公約數。才有意義。」

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