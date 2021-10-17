「大方自然體驗營」創辦人走後門離開　分局長竟親自出面致歉

▲大方自然體驗營創辦人涂淑芳今天到瑞芳警分局應訊，卻在警方授意下從後門離開。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

「大方自然體驗營」昨日帶著31名學童和學童家長赴虎豹潭，卻釀成4人死亡、2人失蹤悲劇，該營創辦人涂淑芳在神隱24小時後，今天下午由律師陪同赴瑞芳警分局應訊，大批媒體則守在警局外等候，但涂淑芳應訊後竟在警方授意下從後門離去，分局長王鴻儒還親自出面致歉，讓現場媒體大為傻眼。

據了解，涂淑芬曾是某報旅遊休閒記者，還擁有美國紐約大學休閒教育碩士，她在1977年創立「涂大芳體驗自然文化公司」，但該公司目前已解散，大方體驗自然營由「天大地方自然文化有限公司」負責。

而昨日意外發生後，檢調等多單位積極聯繫天大地方負責人張文賢，張卻神隱約24小時，連新北市長侯友宜都找不到他，直至今日下午4時許才到瑞芳警分局應訊，涂淑芳也在律師陪同下抵達警局。

▲虎豹潭溪水暴漲沖走6人，社團負責人涂淑芳由律師陪同到案。（圖／記者黃彥傑翻攝）



涂淑芳應訊直至晚間，大批媒體則在警局外等候她離開，涂卻在警方的授意下從後門離去，刻意躲避媒體視線，王鴻儒在涂離開後，還出面表示是「年輕同仁舉措失當」，親自向現場守候記者致歉。

但本刊調查，瑞芳警分局除大門外，只有後門和停車場2個出口，涂是來應訊，照理無法停入停車場，後門則因疫情而被鐵鍊纏繞關閉，如非上級長官指示無法打開，王鴻儒將責任推給員警的說法讓人難以置信。

延伸閱讀

▸ 音樂圈開始整改？陸網瘋傳KTV封殺21位歌手 名單驚見蔡依林

▸ 學校包場看愛國片…女學生被逼吞「冰馬鈴薯＋麵粉」哭了 陸網看傻眼

▸ 手機突收「全英文國家警報」 北部人傻眼看不懂…真相揭曉