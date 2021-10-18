小孩從眼前漂過...兒女虎豹潭1死1失蹤　劉父哽咽：他們沒東西可抓

記者陳以昇、林冠吟／新北報導

台北市一對劉姓兄妹檔，16日參加由「天大地方自然公司」所舉辦的「自然體驗營」時，遇上虎豹潭溪水暴漲，雙雙不幸被沖走，11歲的劉童被尋獲時已無生命跡象，而他8歲的妹妹更至今都還沒被找到，兄妹檔的父親當時也一度被沖進水裡，所幸最後奮力抓住樹幹得救。受訪時始終保持冷靜的劉父，原本還能清楚敘述當時情形，但一想到落水時看到小朋友也掉進溪裡、從眼前漂過，卻只能眼睜睜的看著他們被無情的溪水吞噬的無力感，一度哽咽。

▲一度也被沖進溪水的劉父語帶哽咽指出，當時他只能眼睜睜的看著小朋友被沖進溪水中。（圖／記者陳以昇攝）



16日下午，11歲和8歲的劉姓兄妹檔隨著父母一起到虎豹潭參加「自然體驗營」，卻疑似因為帶隊的蘇女誤判情勢，一夥人在行經「梳子壩」欲橫跨溪流到對岸時，不幸遇上山洪被暴漲的溪水沖走，11歲的哥哥17日上午被尋獲時已無生命跡象，8歲妹妹至今尚未被尋獲。

▲11歲的劉姓男童在岸邊被尋獲時已無生命跡象，8歲的妹妹尚未被尋獲。（圖／記者黃彥傑翻攝）



而和兄妹檔一起通過梳子壩的劉父，當時也一度被湍急的溪水沖下去，回想起被沖走的當下，他好不容易抓住樹根站穩，卻看到小朋友也被溪水沖下去，那種想伸手救援卻無計可施的無力感，想到此他停頓了一下，語帶哽咽的表示，「我看到小朋友從我眼前漂過去，可是因為他們都在溪的中間，基本上沒有東西可以抓」、「他們就在我眼前漂下去了」。

▲劉父回想起當時只能眼睜睜的看著小孩被溪水沖落，一度語帶哽咽。（圖／記者陳以昇攝）



劉父指出，當時因雨勢越來越大，帶隊的蘇女決定帶隊折返，回程的時候蘇女走在後方，但因為前面的小朋友衝很快，劉父擔心會有意外發生，一路跟在後面。劉父表示，當時的梳子壩還可以通過，這也是為什麼前面兩個小朋友可以通過的原因，當下他擔心危險，決定跟在後面一起過，不過因為2人在上岸的時候花了很多時間，劉父還將自己的登山杖借他們抓著，但怎麼也沒料到溪水在此時突然暴漲，2個小孩才剛上去，他就被瞬間暴漲的溪水沖走，當下在河面中間完全沒有任何物體可以抓，一度在河中載浮載沉，後面更完全不知道發生什麼事情，好不容易抓住樹根奮力向上爬時，卻在此時發現有小朋友落水。

劉父一度哽咽，「要是我沒有上來，現在就剩我老婆一個人了。」而至今尚未被尋獲的8歲劉小妹，18日上午尋獲她的雨衣和登山鞋，讓見到劉小妹衣物的夫妻2人一度崩潰大哭，希望有奇蹟發生。

▲劉父現在只能盼望早日有奇蹟出現，能將失聯的劉小妹帶回家。（圖／記者陳以昇攝）