虎豹潭奪4命…小兄妹「1死1失蹤」爸媽心碎！侯友宜赴派出所慰問

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市雙溪區虎豹潭16日發生一起意外！「大自然體驗營」老師、學員、學生家長共31人前往該處，不料，其中6人(2大4小)遭洪水沖走，17日陸續尋獲2大2小的遺體，由於仍有2人失蹤，新北市長侯友宜18日下午二度現身前進指揮所。

▲▼新北市長侯友宜說明搜救進度，並前往派出所慰問劉姓小兄妹的爸爸。（圖／記者陳以昇攝，下同）

事件發生後，相關單位水陸空全面進行搜救，17日上午清晨6時45分先是尋獲45歲鍾姓男子，8時45分尋獲9歲蔡姓女童，10時40分尋獲11歲劉姓男童，11時40分在六合橋下找到48歲陳姓家長。

目前仍有8歲劉姓女童、15歲陳姓少女尚未被尋獲，相關單位18日上午出動309名人力，以及70車、18船艇、6空拍機、2魚探機進行搜索，並於上午10時24分在上游找到劉姓女童的登山鞋，相隔4分鐘再在下游尋獲一件粉紅色雨衣。

遭暴漲的溪水沖走的6人中，其中2人為劉姓兄妹，11歲哥哥於17日上午被尋獲，8歲妹妹至今仍下落不明，18日上午搜救人員在落水點附近、距落水點20公里外的烏嘴長潭附近，找到劉小妹的物品，劉父、劉母確認後，當場痛哭失聲。

侯友宜下午二度到前進指揮所說明搜救進度，並表示，梳子壩真正用途並非給人行走的，而是「攔沙壩」的概念，如今發生4死悲劇，因人命關天，事件發生後已「立即封鎖」該處，並要求轄區主管單位，就這件事情全面檢討、改進，今日目標是盡速找到失蹤的2人，侯友宜也轉往派出所慰問劉爸爸。

▲8歲劉姓女童仍失蹤，父母見衣物痛哭。（圖／記者陳以昇攝）