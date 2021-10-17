獨／害鄧佳華就醫打破傷風！吃屎哥不認錯　說出咬人真正原因

記者陳雕文／新北報導

網紅鄧佳華17日晚間直播跟「吃屎哥」游兆霖展開拳擊戰，連千毅說，要讓他們兩個別再計較之前的仇，就在今晚用拳頭解決；吃屎哥把出拳軟弱無力的鄧佳華壓在地上打，在扭打過程中還出嘴狠咬！鄧佳華腹部留下一圈超深齒痕，結束競賽就被緊急送醫。事後鄧佳華說出心裡的恐懼，吃屎哥也說出傷人原因。

▲吃屎哥（圖右）身穿性感熱褲對決鄧佳華。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，鄧佳華與吃屎哥在上擂台對打，輸的人就要吃屎；鄧佳華私下透露，「我很討厭這個人，我真的會打他！」而吃屎哥也說，「我今天就是要打爆你（鄧佳華）這個色胚」。

鄧佳華跟吃屎哥進行3個回合的對戰，鄧一路挨打非常狼狽，其四肢擦傷腹部還有齒痕，反觀吃屎哥則一臉輕鬆愉快的樣子且毫髮無傷。拳拳到肉的流血衝突讓一旁的工作人員看到傻眼。

▲鄧佳華被吃屎哥壓在地上揍，四肢挫傷。（圖／記者陳雕文攝）

後來鄧佳華跟吃屎哥被判平手，兩人一起吃屎（用辣椒醬＋巧克力調和的道具），儘管沒有臭味，但味道仍相當噁心，還是讓吃屎哥深感不適，吃到後來更出現嘔吐症狀。由於今晚的直播非常重口味，同時觀看人數也突破到9.5萬新高（過去平均同一時間觀看人數為3萬左右）。

▲吃屎哥積極吃屎，賣力演出。（圖／記者陳雕文攝）

吃屎哥在結束擂台賽、吃屎活動後受訪表示，他今天故意穿得很曝露還出口咬人都是有原因的，他故意扮演一個「超性感正妹」，想代表全台灣的美麗女孩子，透過猛烈攻擊教訓鄧佳華，主要是警告鄧佳華別再繼續當色龜了，不要這麼噁心，「鄧佳華都用嘴騷擾別人，我就用嘴咬他，讓他知道甚麼叫做變態的滋味」。

鄧佳華結束競賽後進行簡單清創，表情痛苦不斷冒冷汗，後來坐車送醫打破傷風，一小時後回到了直播會場，他四肢、腹部被包紮，牛仔褲靠近膝蓋處還有斑斑血跡！鄧佳華神色驚慌表示，「沒想到吃屎哥會咬人，真的滿痛的」！

▲吃屎哥說，今天為了代表全台灣女生，才穿熱褲出拳跟「出嘴」教訓鄧佳華。（圖／記者陳雕文攝）

至於未來是否還會再跟吃屎哥互嗆，鄧佳華回應，「事情都過去了，就算了吧…」；但對於吃屎哥提到「要教訓色龜」，鄧佳華反駁，「我覺得吃屎哥應該是要幫郭鬼鬼出頭，但我其實真的沒有騷擾過她，也沒有騷擾過其他女生」。

▼鄧佳華打完破傷風回到直播會場，露出自己身上的傷，情緒相當低落。（圖／記者陳雕文攝）