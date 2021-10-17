巴拿馬籍貨輪「澎湖海域」失去動力　空勤總隊解救14船員撤離

記者李忠憲、林彥臣／台中報導

一艘巴拿馬籍貨輪FORTUNE於澎湖海域吉貝北方海上失去動力並遭7-9級惡劣海象，船長打算棄船，讓14名船員需救援撤離至馬公機場，空勤總隊勤務指揮中心接獲通報後，於17日10:50指示臺中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，前往協助撤離任務。

▲一艘巴拿馬籍貨輪在澎湖北方待救，空勤總隊出動救援，成功撤離船上14人。（圖／翻攝自東森新聞，下同）



空勤總隊UH-60M黑鷹機組員首架次出勤於11:20時起飛，11:45時到達馬公機場北面12浬，發現目標船隻，經評估海象環境；風向北風約350-030不定，風速55KTS(海浬)，海象達8-10級強陣風，浪高約10公尺，船隻傾側與俯仰角度超過30度，經評估無法實施吊掛，回報總隊後於11:59時返回清泉崗機場待命。

14:30時接獲總隊電令，該船已飄流至吉貝嶼擱淺，船身受風浪影響稍緩，請求再次救援，員機組於完成準備程序後，14:40時開車，14:53時起飛，定向目標，至馬公機場北面12浬往南搜尋，15:14時到達目標區，評估風速於臨界發45浬下，惟須克服50餘浬陣風，研判可行於15:17開始實施吊掛。

15:25完成第一批次7員船員吊掛，即轉降馬公機場卸載第一批次7員船員，15:45於澎湖馬公機場落地，人員船員交地面海巡人員安置，15:50時馬公機場起飛，16:00時到達目標區開始實施第二批次吊掛，16:10完成。

第二批次7員船員吊掛，至澎湖馬公機場卸載第二批次7員船員，16:15於澎湖馬公機場落地，第二批次7員船員下機後由地面海巡人員安置處理。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘