醫師去澎湖玩「我也染病了！」半夜癢醒　揪真正兇手：不是毛毛蟲

▲醫師上個月底去澎湖玩也出現皮膚怪病。（圖／翻攝自Facebook／李佳燕醫師）

記者施怡妏／綜合報導

澎湖近日出現不明怪病，有不少民眾皮膚出現大片紅疹且奇癢無比，澎湖縣衛生局初步推斷應是「台灣黃毒蛾」體毛所造成過敏反應，家醫科醫師李佳燕上月底與16名好友在澎湖玩，也染上奇怪的皮膚病，懷疑真正的元兇是「禽蟎」，不是毛毛蟲，已致電澎湖衛生局，「也許，不只有一種病源」。

李佳燕醫師在臉書發文，9月24日到27日與16名親友在澎湖遊玩，24日下午搭船到島嶼，晚上烤肉又喝酒，當天晚上脖子就開始發癢，甚至在半夜時被癢醒，隔天早上，同睡一張床的老公也說手臂出現紅疹，有發癢的症狀，外甥和住另一間房的兒子也起紅疹。

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李佳燕醫師指出，起紅疹的部位，「都是從脖子→接著肩膀、上手臂、腋窩→肚子，腰部→背部、整隻手臂→腿」，尤其晚上睡覺會特別癢，猜測是「禽蟎」，「因為我們去的日子，剛開始吹東北季風，許多燕鷗啊！各種鳥類據說都群體往南飛去」。

▲禽蟎會寄生在鳥類身上，透過空隙侵入屋子。（圖／台北榮總提供）

不過同團有16人，分別住7間房，有3間房的人都毫髮無傷，懷疑是民宿把棉被拿到戶外曬，沾染到禽蟎所致，「這只是我的猜測」，李佳燕醫師提到，因為曾經染過毛毛蟲剛毛的皮膚病，因此認為是此狀況的機率很低，「我惹過一次，非常慘烈！比較是片狀的紅疹。而這次的紅疹，是顆粒狀」。

李佳燕醫師透露，同團中症狀較為嚴重的是她和一名從美國回來的朋友，「那位朋友嚇到跑來問我，她是不是得了帶狀皰疹！」旅程結束後，該朋友持續冒紅疹，決定好好檢查行李，「她抓到5隻非常小的小蟲，大小約不到1mm」，並將此狀況告訴澎湖衛生局，「也許，不只有一種病源」導致皮膚病。

據了解，禽蟎身長小於0.1公分（1毫米），最常寄生在鳥類（鴿子、麻雀）身上，當鳥類棲息在屋外時，禽蟎便有機會從門窗、冷氣、牆壁的縫隙侵入室內，並趁夜間人類熟睡時吸血。禽蟎的叮咬範圍非常廣，有可能才過了一個晚上，整條手臂，或整個腹部就都是紅點，影響到患者外表。