澎湖奇癢紅疹還沒結束！醫揪「1關鍵」指：兇手恐不只一個

▲澎湖許多民眾都出現紅疹。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許若茵／綜合報導

澎湖近日出現不明怪病，許多民眾皮膚出現紅疹發癢，日前疾管署初判認為是「毛毛蟲」惹禍，不過有醫師提醒，根據民眾發病紅疹位置與狀態不相同，「兇手可能不只一個」，建議政府應盡快組織團隊調查，民眾若有發現紅疹也請盡速就醫並告知住家狀況、活動足跡與接觸史。

澎湖出現不明怪病，有不少民眾手臂內側、頸部、軀幹都出現很癢的紅色丘疹，雖然目前疾管署推測，應該是與住家附近的毛毛蟲接觸感染造成，但皮膚科醫師周宛儀、林怡慈與中山大學生物科學系教授顏聖紘發表文章《神秘澎湖紅疹事件簿—兇手到底是誰? 成因推測與處理建議》認為，雖然多數患者症狀像是毛蟲皮膚炎，但也有部分患者症狀並不相像，可能不是只有一種病原。

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為何此次事件發生在澎湖？顏聖紘說明，澎湖陸域生態環境與物種多樣性變動大，並有大量外來入侵種，地勢低平又缺乏山脈屏障，因此物域生態環境與物種組成易受季風影響。此外，為數眾多的外來入侵種所構成的環境，降低原生物種的多樣性，也會造就有利於不明過敏原的溫床。

周宛儀分析病人的皮膚紅疹，發現許多民眾出現大小不一的紅疹，多分布在脖子、上肢、肚皮等位置，符合透過空氣傳播的毛蟲皮膚炎表現，可能性較大，但也有部分病患只有小範圍輕微的紅疹，並且有在暴露部位出現三個連一串的表現，比較偏向蚊蟲叮咬或是禽蟎的表現。

「或許這次爆發的疾病並不那麼單一，不過共通的點應該是澎湖強勁的風助長了廣泛的傳播。」周宛儀解釋，風可能捲走很多東西，不一定只有毒毛，可能也有其他物質會造成空氣傳播的接觸性皮膚炎，產生不同形態的皮膚疹子。

▲澎湖紅疹恐與毛蟲或是禽蟎有關。（圖／皮膚科院長林仲與顏聖紘教授提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

醫師與教授進一步指出，毒蛾的物種眾多，部份剛毛內具有管腔，內有毒液，表面微細結構也能引發過敏反應，還非常容易折斷掉落，四處飛舞。當毒毛扎到皮膚時，有些人可能會沒感覺，有些人會感到刺癢或刺痛，並長出變化多端的疹子。通常毒蛾幼蟲易出現於作物、果樹、花卉上，如果毒蛾幼蟲掉到身上，應輕輕將其移除，切勿打死在皮膚上，以免引發皮膚潰爛。

周宛儀說明，毛毛蟲皮膚炎會產生簇集成群，大小不一的紅疹：只有毒毛掉到病人皮膚上，可見病人皮膚冒出一大群像是蟲子叮咬的疹子，且毛蟲的毒毛可以穿透薄的布料，所以夏天的衣服並不能保護人們免於毛蟲毒毛的侵襲。

▲毛毛蟲皮膚炎。（圖／林仲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

至於澎湖紅疹另一種可能「禽蟎」是鳥類身上的寄生蟲，通常鳥類棲息在陽台、冷氣機等地方，禽蟎就可以經由牆壁、門窗與冷氣機的縫隙，或是空調的通氣孔等地方侵入室內，「這些誤闖入人類家中的禽蟎找不到鳥類吸血，只好將就點，吸人血暫時活命。」通常禽蟎叮咬的疹子大都見於腋下和衣褲邊緣，特別是胸罩與內衣褲旁邊，災情慘重的病人身上甚至能被叮咬出上百個包。

▲禽蟎叮咬。（圖／林仲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

發現禽蟎該怎麼辦？開業皮膚科院長林仲與顏聖紘教授提供5招：

1.驅離鳥類並清理鳥巢，可洽鳥害公司

2.窗戶要氣密，封住房子任何禽蟎得以侵入屋內的縫隙。

3.屋內的禽蟎可用水蒸式殺蟲劑解決之，但除去蟲子來源才是根本。如果效果不佳可以考慮找專業的除蟲公司協助。

4.不要在有鳥類出沒的地方曬棉被與晾衣服。

5.若居家環境有養鳥，應該要留意禽鳥健康與寄生蟲，以免造成人禽共通寄生蟲的感染。

想要避免紅疹找上門，醫師建議，出門要穿著長袖衣物，連頸部都要一起保護，回家後也要馬上洗澡換衣服，衣服也應在室內洗烘，避免毛毛蟲的毒毛或禽蟎沾染衣物。此外，應在相對較濕的天氣除草或進行農務，避免毒毛滿天飛。

▲近日澎湖不少民眾，手臂、頸部、胸、背出現皮膚紅腫發癢症狀，奇癢難耐。(圖／慈濟醫學中心提供）

林怡慈提醒，如果民眾在身上發現紅疹，絕對「不能抓」，會越抓越癢，需要時可以適度冰敷止癢，以及趕快就醫用藥，緩和皮膚不適。

醫師與教授也喊話政府，應儘快組織跨團隊專家(昆蟲學家、植物學家、皮膚科醫師以及鳥類學家)進行田野調查與相關研究，建立生態環境與過敏原風險關聯性之資料庫。

民眾可以協助拍照錄影與蒐集標本，標本可以寄給科博館詹美鈴博士協助鑑定。如果身上有異物感不可以亂拍打，只能輕吹或請別人幫忙看，並輕輕以物品撥走。有皮膚狀況儘快就醫，並與醫師討論住家狀況、活動足跡與接觸史。

在釐清原因之前，應避免亂噴藥，以免殺不到病原反而產生抗藥性。而由於蟲體死亡之後會崩解，幼蟲體表的毛可能會飛散得更廣，造成另一波問題。如果確定是蟲的問題後，建議噴完藥後，蟲子一死就將蟲屍掃起來，將蟲體集中泡進肥皂水中，確保不造成二次危害。反觀焚燒蟲體並不是好方法，因為也會有部份毒毛飛散。醫師與教授也建議，須對銀合歡等外來入侵種提出具體對策，降低過敏原與其它病原滋生風險。