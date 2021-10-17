城中城1樓男燒成焦屍！竟是門被反鎖　死者哥複訊後無保請回

▲警方回火場1樓勘查 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鹽埕區「城中城」14日凌晨發生惡火，造成46人死亡的慘劇。其中一名許姓死者在一樓被發現，但卻傳出是許男的哥哥因怕許男喝酒鬧事，因此將他房門上鎖，才造成許男無法逃生。警方立刻進行偵辦，並將許姓大哥帶回偵訊後移送地檢署，檢方表示考量已交代完整事實經過，無羈押原因，且念二人手足情誼，故予以請回。

據了解，死者許姓男子就住在城中城一樓，許男哥哥住在城中城大樓對面，雖然許男白天表現正常還能工作，但晚上喝酒後容易鬧事，因此晚上哥哥會將他的房間反鎖，火災當天晚上，許男還打了電話給哥哥，表示停電了，未料到現場時火已經燒起來。當時許男哥哥還不斷跟消防人員表示弟弟還在火場內，大喊「拜託一下」，但許男被找到時已經全身焦黑，命喪火場，一度難以辨識。警方獲知此事後，立刻偵辦這起案件，並重回現場找相關證據，也將許男帶回了解，訊後並移送地檢署偵辦。

▲城中城大火，許男哥被帶回，訊後被移送地檢署。（圖／記者吳世龍攝）



檢方表示，案發當日，就已發現所有死者均在7樓以上，惟獨許姓死者陳屍處在1樓，且為焦屍，以現場狀況1樓逃生不難，縱使熟睡，也不至於毫無逃生跡象而成為焦屍，因而察覺有異，當下決定解剖遺體，並在隔日完成解剖程序。

經媒體報導死者友人爆料死者平日均遭他的哥哥反鎖在一樓住處內致當時無法逃生，符合先前的疑點，隨即在17日由警方帶回死者哥哥及其友人到案約談，並於詢問後送請檢察官複訊。

檢察官訊問後，認死者兄長許姓被告涉有過失致死罪嫌，但考量已交代完整事實經過，無羈押原因，且死者平日均由哥哥負責提供住處、經濟來源及生活照料，念二人手足情誼，故予以請回。許男離開地檢時也向記者表示，是有原因也已跟檢察官說明了，對於弟弟的死，也感到很難過。