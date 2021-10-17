王浩宇捐衣物給城中城受災戶　遭質疑「討好選民」…無奈吐心聲

▲王浩宇捐物資，卻被質疑「討好選民」。（圖／翻攝臉書／我是高雄人）



記者柯振中／綜合報導

高雄城中城大火46死41傷，許多住戶無法回家，連換衣服都有困難。桃園市前議員王浩宇得知狀況，立刻指示旗下服飾店，準備衣物送到安置受災戶的旅館，卻被質疑「討好選民」，讓他十分無奈，直言「想捐就捐、不想捐就不要捐」，一直噴口水很沒意義。

城中城大火造成46人死亡、41人輕重傷，這些受災戶也因此無家可歸，就算想回去拿取衣物，過程也十分困難。對此，王浩宇指示旗下服飾店的員工，徹夜準備物資，確認受災戶的性別、尺寸，再將物資送到安置受災戶的旅館，加上天氣不穩，還送了把雨傘。

▼王浩宇捐物資，卻被質疑「討好選民」，無奈說明，希望可以少點口水。（圖／翻攝臉書／我是高雄人）



不過，善意的舉動，卻被人質疑，是不是贈送超過價值30元的物品，想藉此討好選民？王浩宇感到十分無奈，發生重大事故，想要幫忙卻有困難，就連開放捐款，也有人有意見，「如果想幫忙就幫忙，不想幫忙就不用幫忙沒關係，又沒有強迫。」

王浩宇後續也說，有不少人拿這件案子與先前的氣爆案相比，但每件案子的狀況、背景不同，這棟大樓本身有違法的問題，住戶多為屋主、所有權人也較多弱勢，造成災害的民眾可能也是過失犯罪，難以申請國賠、相關賠償，與先前的氣爆案、錢櫃案等等事件相比，「捐款對他們來說很重要」，因為根本不知道向誰求償，持續噴口水，實在沒意義。

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