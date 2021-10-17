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趙少康批陳柏惟打可憐牌　「昔嗆1打35今作秀撐不到中午」

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,,國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台,在議場內對峙,林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

▲因萊豬進口議題，陳柏惟與國民黨立委在立法院議場爆發激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台中市第二選區、台灣基進立委陳柏惟罷免案23日舉行投票，陳柏惟發起苦行100小時，盼爭取鄉親支持。陳柏惟16日苦行來到第4天，走路跛腳，接近中午體力不支，一度癱坐在地上，幕僚考量陳柏惟身體狀況於上午11點前結束苦行行程。對此，中廣董事長趙少康批評，昔嗆1打35，今連作秀都撐不到中午。

趙少康17日表示，面臨罷免的陳柏惟到現在還在作秀搏取聲量，想用苦行換同情票，第4天就上演跌倒、抽筋戲碼，才苦行4天，昨天有民進黨立委陳亭妃陪走路、立法院副院長蔡其昌陪唱歌，幾天前還有媽媽遞毛巾，結果還在11點就提前結束行程，連對海線鄉親的承諾都做不到，相較刪Q團體風吹、日曬、雨淋下苦行數月，就為了讓陳柏惟不要繼續作秀，還給海線一個幸福寧日。

▲陳柏惟把鄭天財過肩摔後被國民黨立委包圍架出去。（圖／記者宋良義攝）

▲陳柏惟將國民黨立委鄭天財過肩摔後，被其他國民黨立委包圍架出去。（圖／記者宋良義攝）

趙少康指出，國民黨擋萊豬、捍衛食安，反映的是真實民意，陳柏惟不僅與執政黨同流合汙，還嗆可以在立法院「1打35」，當時想「毆打民意」的囂張氣焰哪裡去了？再會打、把國民黨立委都打倒，犧牲的是全台灣2300萬人的食安及健康福祉，「對照想讓萊豬強渡關山的傲慢，與現在大打可憐牌的作秀行徑，真是太虛偽了」。

▲▼因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議,,國民黨立委與民進黨立委各自佔據主席台,在議場內對峙,林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

▲陳柏惟動手打鄭天財後，國民黨立委林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

趙少康認為，刪Q團體不像陳柏惟有優渥的薪水、好的舞台、一群願意為肇逃加油的民代支持，而是真的對陳柏惟的脫序言行看不下去，才苦行數月推動罷免，參加連署的5萬人及辛苦志工是海線真實民意，被基進黨抹黑是「地方惡罷」，真是沒天理，「陳柏惟散步走得辛苦了，相信海線鄉親看了也非常於心不忍，10月23日，讓我們一起放3Q長假，讓他不要再跌倒抽筋，把時間留下來，好好陪陪母親吧」。

▲陳柏惟苦行第5日婉拒政治人物陪走，行前為罹難者默哀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲陳柏惟苦行第5日婉拒政治人物陪走，行前為罹難者默哀。（圖／記者游瓊華翻攝）

陳柏惟一行人苦行100小時，今天進行第5天，早上8點在大肚永順宮出發，原本高雄民進黨立委許智傑、高雄市議員黃捷要北上陪同，但因為高雄城中城憾事取消來台中。陳柏惟陣營宣布，今起婉拒政治人物同行。陳柏惟表示，這幾天發生蠻多事情，請大家先把時間留在新北、高雄，把台灣關注的事情處理完，自己與來自台灣各地朋友會持續走下去，完成對選民的承諾。

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