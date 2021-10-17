陳柏惟罷免倒數1周　江啟臣掃街催票：1023是實踐民主的光榮時刻

▲江啟臣與刪Q團隊掃街，呼籲選民10/23出來投票。（圖／翻攝江啟臣臉書，下同）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案於下周六（23）日舉行，陳柏惟進行100小時苦行爭取鄉親支持，國民黨立委江啟臣今（17）日與刪Q總部的夥伴們一同掃街，呼籲大家10/23踴躍出門投票，找回美麗的台中。

江啟臣表示，下周六是台中第二選區選民自主決定的大日子，今天特地早起八點半就到 霧峰零售市場和刪Q總部的夥伴們一同掃街，因為疫情大家都得戴上口罩，但鄉親的熱情即使隔著口罩都能被感受到。

江啟臣說，走進市場，人潮洶湧，雖然沒辦法和每一位支持者多聊，但從鄉親的熱烈回應和簡單對話，可以感受到鄉親們只求一位能傾聽民意並解決人民大小事的好民代！而不是領人民薪水卻拚仇恨不拼經濟、製造對立不顧民意，教壞囝仔大小的立委。

江啟臣說，在民主政治裡，我們都只是選民在立法院的代表，他們才是政治權力的來源。但如果鄉親不希望開放萊豬、希望購買國際疫苗、不想用肺發電、對毒品零容忍，你卻逆民意而行，就代表你把自己凌駕於民意之上了。

江啟臣呼籲選民，1023是實踐民主的光榮時刻，無論立場請出門投票，讓我們一起找回中道理性、敦厚樸實的美麗台中！