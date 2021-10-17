陳柏惟感性發文「我必須自己完成這項人生課題」　4.8萬網友挺爆！

▲陳柏惟苦行第5日婉拒政治人物陪走，行前為罹難者默哀。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟為迎接下周的罷免選舉，日前開始苦行100小時爭取鄉親支持，不少民進黨立委也加入行列力挺。不過，陳柏惟昨晚透過臉書發文表示，「這是我人生中最重要的時刻，我必須自己來完成這項人生的課題」，獲得4.8萬網友按讚，為他加油。

陳柏惟表示，從我開始徒步行腳以來，有非常多的好朋友們，從台灣各處來到台中，加入行腳的行列，給我加油打氣，給我很多溫暖。從北到南，從東到西，台灣一直在進步，需要我的好朋友們一起努力，讓台灣更好。

陳柏惟提到，近日台灣接連發生的憾事，以及許多重要的議題，需要這些政治圈的好朋友們關心與研究，因此，要拜託各位政治圈的好朋友們以及關心我的社會大眾，「將社會資源放在更需要的地方，接下來的路，請大家相信我能夠自己堅持下去，讓我自己和這塊土地對話、向鄉親問候。」

陳柏惟陣營宣布，今起婉拒政治人物同行，但自己與來自台灣各地朋友會持續走下去，完成對選民的承諾。

這段感性的貼文引來許多支持者留言為他打氣，還有許多民進黨人士留言鼓勵他，陳亭妃、林楚茵、戴瑋珊、簡舒培、林飛帆、魏明谷等人。

此外，也有許多網友為他打氣，「我們一定會贏回代表台灣人不畏強權的民主！勇敢的台灣嬰仔3Q加油！」、「真的太讓人心疼了，加油加油」、「3Q加油！我全家支持你。」、「拜託大家回家幫忙投下「反罷免票」。