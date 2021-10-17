黃偉哲出席工經創新講座　勉勵企業與政府面臨挑戰展現創新作為

▲台南市長黃偉哲參與「從全球國際疫情混亂到疫情後之產業動態」與「業績治百病，如何業績翻倍」講座，勉勵企業與政府面臨挑戰展現創新作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲17日前往新營文化中心，與南瀛國際工商經營研究社的工商業者互動，並為「從全球國際疫情混亂到疫情後之產業動態」與「業績治百病，如何業績翻倍」講座致詞，勉勵產業界面臨疫情後社經環境變動與挑戰，要有新思維與作為，也期許政府機關作為輔導的角色，能以更積極的行動協助與服務。

黃偉哲表示，經濟活動的變化與外在的社會環境息息相關，covid-19疫情的到來不僅衝擊了台灣經濟，也影響了世界各行各業的產業面向，可說是讓全球的經濟型態迎來了徹底的改變。為了迎接嶄新的挑戰與未知的環境，必須思考如何作為，在疫情後的產業變化又是如何，相信可以在今日的講座中聽到顧及然院長與賴憲政專家的精彩分析，而政府也必須以更積極的態度與腳步來因應環境與產業的變動。





台南市南瀛國際工商經營研究社今日在新營文化中心舉辦「從全球國際疫情混亂到疫情後之產業動態」與「業績治百病，如何業績翻倍」講座，並安排產官學人士齊聚討論「大台南之溪北區域，政府之工商經濟發展規劃」的主題座談會。