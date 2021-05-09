與產業共創醫療創新生態圈　成大、成醫共同發表創新醫療科技

▲成大、成大醫院創新醫材成果期中發表暨聯誼會登場，除發表醫療新創科技，並進行跨界技術成果交流，台南市長黃偉哲等人致詞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021成大、成大醫院創新醫材成果期中發表暨聯誼會，在台南香格里拉遠東國際大飯店登場，邀請學研、產業、臨床團隊發表醫療新創科技，進行跨界技術成果交流。

行政院政務委員郭耀煌、台南市長黃偉哲、科技部生科司長陳鴻震、成功大學校長蘇慧貞、副校長蘇芳慶、南科管理局長蘇振綱、台南市衛生局長許以霖、台南市觀光局長郭貞慧等貴賓出席，還有來自台灣產官學研醫和60家以上台灣生醫、醫材產業代表齊聚一堂，場面熱絡。

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2020新冠疫情席捲全球，我國政府提出建造安居韌性社會，在健康照護上除建置全方位防疫政策，更加強發展精準健康與醫療，運用新興科技、智慧科技推動智慧健康。台灣為全球防疫模範生，在讓全世界足見我國醫療與科技實力之際，不少企業看準未來創新醫材市場，投入發展智慧醫療。

成功大學前瞻醫療器材科技中心創立至今正值10週年，為呼應產業需求與趨勢，攜手成大醫院臨床創新研發中心共同舉辦會議，經由過去已鍊結國內外產官學研醫關鍵意見領袖，以及串聯台灣超過200家生醫、醫材廠商所推動的醫療器材國際產學聯盟，搭起良性的溝通與合作橋梁。由於醫療科技產品開發概念通常來自於病患、醫療照護人員所面臨治療或照護需求，以及一般民眾所需的衛生保健措施，本會議邀請至少8隊臨床團隊與專家分享臨床觀點、至少10隊學研與企業團隊發表研發技術，有助於創新科技有效對接臨床需求。

郭耀煌政委表示，很高興能與頂尖科技團隊及產業菁英交流，瞭解最新的研發醫療技術及產品，行政院提出台灣未來10年科技願景即為發展以人為本的科技，台灣有足夠能力傳承醫療成功經驗與發展醫療創新科技，儲備醫療產業量能，讓國際看見Taiwan Can Help。

蘇慧貞校長指出，成大培育社會所需國際人才，運用專業知識、先進科研能力堅定守護我們城市與國家，願意作產業堅強的後盾、共創醫療創新生態圈，發展對社會有幫助的醫療科技及照護體系，成為世界改變的力量。

黃偉哲市長說，當疫情再度升溫，特別感謝醫療人員默默犧牲付出，以及背後維護醫療品質的產業鏈，醫療創新科技早已存在人們生活各處，也是台南市政府攜手產學規劃未來城市、科技園區重點項目，希望與人民共建、共享進步幸福的家園。他也提到，成大五月中將代表台南市舉辦全國大專校院運動會並使用智慧科技防疫，再次體現科技與創新在生活不可或缺的腳色。

會議發表主題涵蓋智慧防疫科技、智慧手術、組織重建、細胞治療、3D列印積層製造、預防醫學、先進材料、影像醫學等，發表團隊包括成功大學、成大醫院、亞果生醫、里特材料、互貴興業、醫華生技等；另邀請成大校友及美國百特醫療前資深副總羅應成博士給予線上專題演講，介紹全球未來醫療產業趨勢；會後晚宴更由台南市觀光局郭貞慧局長分享台南特色旅遊，展現台南融合古都文化與現代科技的充沛活力。

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