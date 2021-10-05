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長濱國中發展在地教育　「浮潛+造舟+划行」獲創新教學特優

▲▼台東長濱國中藉環境優勢，辦理浮潛課程，陸續加入自力造舟、獨木舟划行課程。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東長濱國中藉環境優勢，辦理浮潛課程，陸續加入自力造舟、獨木舟划行課程。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣長濱國中鄰近太平洋，學校旁即是長濱漁港，具有豐富的海洋資源。憑藉此一環境優勢下，自102學年起辦理浮潛課程，開啟海洋教育之旅，近年並陸續加入自力造舟、獨木舟划行課程，並依據108課綱融入海洋、環境、探索、生命及生涯發展等教育議題，發展校訂課程「長揚海濱」。

課程內容邀請校內自然、健體、社會、藝術、語文、綜合領域等教師一同建構，並與校內科技中心共同努力，將海洋教育推向科技新領域，一舉奪得教育部舉辦之110年海洋教育創新教學優質團隊特優好成績，縣長饒慶鈴特別表達恭賀，並感謝張新發校長與團隊的努力。

▲▼台東長濱國中藉環境優勢，辦理浮潛課程，陸續加入自力造舟、獨木舟划行課程。（圖／台東縣政府提供，下同）

海洋教育跨領域主題式課程究竟在玩些什麼呢？縣府教育處表示，今年長濱國中以學生學習為主軸，依各年級設計發展出三大主題課程--七年級「自然長濱」課程、八年級「人文長濱」課程、九年級「永續長濱」課程。

▲▼台東長濱國中藉環境優勢，辦理浮潛課程，陸續加入自力造舟、獨木舟划行課程。（圖／台東縣政府提供，下同）

其中，「自然長濱」課程透過海洋閱讀及海岸線動、植物的觀察與紀錄，深入瞭解海洋生態，並思考人類活動與海洋環境的關聯。「人文長濱」課程藉由自力造舟，瞭解船隻構造與功能，並進行長濱在地人物訪談，體會家鄉情感，思考個人與土地之關聯。「永續長濱」課程透過海洋專題行動方案，以及SUP立式划槳、獨木舟造舟課程，提升對海洋的感受力，並學習人與自然和諧共存的方式，為海洋環境的永續提出自己的公民行動方案。

教育處希望透過多元活動，提升學生的生涯規劃能力，增進學習興趣，促發自主學習，經由跨領域課程，達到「自發、互動、共好」的目標。臺灣是海島國家，學校教師認為能讓學生了解、親近自己的生長環境，進而喜愛這片土地非常重要，海洋教育課程必須扎根在學生生活中，讓臺東縣「海子」們揚帆出航、徜徉海濱！

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